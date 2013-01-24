أسنان أكثر بياضًا اليوم
بفضل Zoom WhiteSpeed من Philips يمكنك الحصول على الأسنان الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة يقوم بها طبيب أسنانك. لا عجب أن Philips Zoom هي العلامة التجارية الأكثر طلبًا لتبييض الأسنان الاحترافي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسنان أكثر بياضًا اليوم
بفضل Zoom WhiteSpeed من Philips يمكنك الحصول على الأسنان الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة يقوم بها طبيب أسنانك. لا عجب أن Philips Zoom هي العلامة التجارية الأكثر طلبًا لتبييض الأسنان الاحترافي. إكتشف كلّ المميزات
أسنان أكثر بياضًا اليوم
بفضل Zoom WhiteSpeed من Philips يمكنك الحصول على الأسنان الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة يقوم بها طبيب أسنانك. لا عجب أن Philips Zoom هي العلامة التجارية الأكثر طلبًا لتبييض الأسنان الاحترافي. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أسنان أكثر بياضًا اليوم
بفضل Zoom WhiteSpeed من Philips يمكنك الحصول على الأسنان الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة يقوم بها طبيب أسنانك. لا عجب أن Philips Zoom هي العلامة التجارية الأكثر طلبًا لتبييض الأسنان الاحترافي. إكتشف كلّ المميزات
ما الهدف وراء انتظار رؤية النتائج بينما يمكنك الحصول على أسنان ناصعة البياض الآن؟ بفضل مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips، يمكنك الحصول على الابتسامة الأكثر بياضًا في جلسة علاج واحدة تدوم لفترة 45 دقيقة في عيادة طبيب أسنانك.
بخلاف عدد كبير من الأنظمة الأخرى، يستخدمZoom WhiteSpeed من Philips ضوء LED لتسريع عملية تبييض الأسنان للحصول على نتائج قصوى بأقل وقت ممكن.
يوصي خبراء الأسنان بمنتج Zoom WhiteSpeed من Philips كما يقومون بإعطائه للمرضى، حتى تدرك أنه الخيار الأفضل والصحي لأسنانك.
إن مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips مدعوم بالدراسات التي أثبتت أنه آمن وفعّال على الأسنان واللثة. وافق 95% من المرضى الذين شملهم الاستطلاع على أن مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips يأتي بنتائج ممتازة.*
بخلاف بعض أنظمة التبييض الأخرى، تم تزويدZoom WhiteSpeed من Philips بإعدادات كثافة قابلة للضبط ويمكن تخصيصها للقضاء على الحساسية بهدف توفير راحة قصوى لك. في الواقع، أشار ما يزيد عن 90% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الشعور الذي اختبروه عند استخدام مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips تراوح ما بين حساسية طفيفة أو لا حساسية على الإطلاق.
يعتبر مصباح Zoom WhiteSpeed فردًا من عائلة التبييض Zoom الشعبية التي تقدمها شركة Philips، وهي العلامة التجارية الأولى للتبييض المحترف الذي يطلبه المرضى والتي يثق بها بالفعل أكثر من 14 مليون شخص***. في الواقع، سجل Zoom WhiteSpeed معدل رضا عند المرضى بنسبة 96%؛ النتائج مبنية على دراسة من 500 شخص في الولايات المتحدة*. ويأتي Zoom WhiteSpeed أيضًا من نفس مخترعي العلامات التجارية الشعبية التي تعرفها وتحبها، بما في ذلك Philips Sonicare وBreathRx، وتم تصميمه للمساعدة في تحسين صحة ابتسامتك.
Performance
مُثَبَّت أنه آمن
مجموعة أدوات الصيانة الاختيارية
المكونات