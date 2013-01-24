إعدادات كثافة قابلة للضبط

بخلاف بعض أنظمة التبييض الأخرى، تم تزويدZoom WhiteSpeed من Philips بإعدادات كثافة قابلة للضبط ويمكن تخصيصها للقضاء على الحساسية بهدف توفير راحة قصوى لك. في الواقع، أشار ما يزيد عن ‎90% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إلى أن الشعور الذي اختبروه عند استخدام مصباح Zoom WhiteSpeed من Philips تراوح ما بين حساسية طفيفة أو لا حساسية على الإطلاق.