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DDL702FAABW/97
إلغاء القفل بواسطة أوردة راحة اليد
اكتشف طريقة إلغاء القفل بواسطة أوردة راحة اليد السهلة من خلال مسح ضوئي بسيط! يستخدم DDL702-MVP-17HWS من Philips خاصية التعرف على أوردة راحة اليد، ما يتيح إلغاء القفل بسهولة بمجرد رفع راحة يدك. دع عائلتك تستمتع بالوصول إلى الباب براحة من دون لمس من خلال الاستشعار المكاني.
التعرف على أوردة راحة اليد
اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
اكتشاف الحركة بالرادار
شاشة LCD مقاس 4 بوصات
مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
بمجرد اقترابك، يُفتح الباب على الفور بمسح بسيط لراحة يدك. تعتمد خاصية التعرف على أوردة راحة اليد على امتصاص الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء للهيموجلوبين الموجود في الدم المتدفق لالتقاط صور دقيقة، ما يتيح إلغاء القفل بشكل آمن من خلال مقارنة أوردة راحة اليد. مع خاصية التعرف الحيوي، تكون العملية دقيقة وآمنة وتوفر مزايا عدم اللمس، متغلبة على مشكلات بصمة الإصبع السطحية والأصابع الجافة. مناسبة لجميع أفراد العائلة.
بمجرد اتصاله بالشبكة وإقرانه مع تطبيق Home Access*، يرسل DDL702-MVP-17HWS رسائل جرس الباب وسجلات الوصول وتنبيهات العيوب في القفل مباشرةً إلى هاتفك من خلال إشعارات منبثقة. يتيح لك ذلك مراقبة حالة باب منزلك الأمامي من دون عناء في أي وقت وفي أي مكان، مما يضمن لك راحة البال والأمان.
عندما يرن زائر جرس الباب، يرسل القفل إشعارًا سريعًا إلى تطبيقك. انقر لقبول المكالمة وشارك في محادثة صوتية ثنائية الاتجاه سلسة وتحقق من مدخل منزلك عن بُعد. يلتقط منظار الباب البصري صورًا أو مقاطع فيديو تلقائيًا عندما يرن جرس الباب. حتى إذا فاتتك المكالمة، فيمكنك دائمًا مراجعة سجلات الزوار في أي وقت من خلال سجل الرسائل.
التطبيق: يعمل جهاز DDL702-MVP-17HWS مع تطبيق Home Access.
التخزين السحابي: لا يمكن الوصول إلى مقاطع الفيديو المسجلة التاريخية إلا من قبل مستخدمين اشتركوا في خدمة التخزين السحابي. وإلا، فلن يتمكن المستخدمون إلا من عرض لقطات عالية الدقة.
متر واحد: يكتشف مستشعر الرادار حتى متر واحد. الإعداد الافتراضي لتنبيه التسكع هو إيقاف التشغيل ولكن يمكن تنشيطه عبر تطبيق Home Access. ضبط حساسية اكتشاف التسكع في البرنامج: حساسية عالية عند متر واحد، وحساسية منخفضة عند 0.5 متر. يمكن ضبط مدة التسكع على 10 ثوانٍ أو 20 ثانية أو 30 ثانية أو 60 ثانية.
النقر الإلكتروني الميكانيكي: يشير إلى نقر يتميز بمحرك خارجي وكشف إلكتروني. عند تشغيله من خلال السقاطة المساعدة والكشف عن قفل الباب في حالة مغلقة، يعمل المحرك الخارجي على تشغيل السقاطة ليكمل عملية القفل.
10 ثوانٍ: مصادر البيانات من بيانات الاختبار الداخلي.
3 أشهر: هذه بيانات اختبار داخلي، قد تختلف المدة الفعلية بناءً على مدى تكرار الاستخدام.
نطاقات أخرى: إن مجموعة التثبيت المضمنة مناسبة للأبواب ذات السماكة المذكورة. إذا لم يكن سمك الباب ضمن هذا النطاق، فيُرجى الاتصال بمراكز رعاية المستهلك المعتمدة للقفل الذكي من Philips أو الوكلاء المعينين غير المتصلين بالإنترنت.
التنقل الصوتي الحقيقي: هو مضبوط افتراضيًا على اللغة الإنجليزية لكن يمكن تبديله إلى لغات أخرى بسهولة من خلال إعدادات القفل.