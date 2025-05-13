حماية منزلك عبر الإنترنت من دون عناء

عندما يرن زائر جرس الباب، يرسل القفل إشعارًا سريعًا إلى تطبيقك. انقر لقبول المكالمة وشارك في محادثة صوتية ثنائية الاتجاه سلسة وتحقق من مدخل منزلك عن بُعد. يلتقط منظار الباب البصري صورًا أو مقاطع فيديو تلقائيًا عندما يرن جرس الباب. حتى إذا فاتتك المكالمة، فيمكنك دائمًا مراجعة سجلات الزوار في أي وقت من خلال سجل الرسائل.