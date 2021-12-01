مصطلحات البحث

AR
EN
1

Avent Philips Avent

وحدة الشفرات

CP1638
Avent
Avent
  • لفرم المكونات وخلطها لفرم المكونات وخلطها لفرم المكونات وخلطها
    -{discount-value}

    Avent Philips Avent وحدة الشفرات

    CP1638

    لفرم المكونات وخلطها

    تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4-في-1 من Philips Avent، وهي تفرم المكونات لتحويلها إلى قطع صغيرة. سهلة الفك والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    Avent Philips Avent وحدة الشفرات

    لفرم المكونات وخلطها

    تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4-في-1 من Philips Avent، وهي تفرم المكونات لتحويلها إلى قطع صغيرة. سهلة الفك والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    لفرم المكونات وخلطها

    تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4-في-1 من Philips Avent، وهي تفرم المكونات لتحويلها إلى قطع صغيرة. سهلة الفك والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    Avent Philips Avent وحدة الشفرات

    لفرم المكونات وخلطها

    تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4-في-1 من Philips Avent، وهي تفرم المكونات لتحويلها إلى قطع صغيرة. سهلة الفك والتنظيف. إكتشف كلّ المميزات

    المنتجات المتوافقة

    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):

    أنظر على العلبة

    أنظر داخل المنتج

    أنظر على المنتج

    أنظر على دليل الإستخدام

      لفرم المكونات وخلطها

      تحقق من التوافق مع المنتجات الأخرى أدناه

      • جهاز تحضير طعام الأطفال
      • أبيض

      المواصفات التقنية

      • قطعة الغيار

        يناسب أنواع المنتجات
        SCF875

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.