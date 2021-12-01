لتقطيع المكونات بواسطة جهاز تحضير طعام الأطفال 4 في 1
تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 من Philips Avent. فهو يقطّع المكونات لطعام طفلك إلى قطع صغيرة. يسهل فك الوحدة كما يسهل تنظيفها! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتقطيع المكونات بواسطة جهاز تحضير طعام الأطفال 4 في 1
تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 من Philips Avent. فهو يقطّع المكونات لطعام طفلك إلى قطع صغيرة. يسهل فك الوحدة كما يسهل تنظيفها! إكتشف كلّ المميزات
لتقطيع المكونات بواسطة جهاز تحضير طعام الأطفال 4 في 1
تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 من Philips Avent. فهو يقطّع المكونات لطعام طفلك إلى قطع صغيرة. يسهل فك الوحدة كما يسهل تنظيفها! إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لتقطيع المكونات بواسطة جهاز تحضير طعام الأطفال 4 في 1
تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 من Philips Avent. فهو يقطّع المكونات لطعام طفلك إلى قطع صغيرة. يسهل فك الوحدة كما يسهل تنظيفها! إكتشف كلّ المميزات
كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300 يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
أنظر على العلبة
أنظر داخل المنتج
أنظر على المنتج
أنظر على دليل الإستخدام
قطعة الغيار
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