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Avent Philips Avent

وحدة السكين

CP1638
Avent
Avent
  • لتقطيع المكونات بواسطة جهاز تحضير طعام الأطفال 4 في 1 لتقطيع المكونات بواسطة جهاز تحضير طعام الأطفال 4 في 1 لتقطيع المكونات بواسطة جهاز تحضير طعام الأطفال 4 في 1
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    Avent Philips Avent وحدة السكين

    CP1638

    لتقطيع المكونات بواسطة جهاز تحضير طعام الأطفال 4 في 1

    تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 من Philips Avent. فهو يقطّع المكونات لطعام طفلك إلى قطع صغيرة. يسهل فك الوحدة كما يسهل تنظيفها! إكتشف كلّ المميزات

    Avent Philips Avent وحدة السكين

    لتقطيع المكونات بواسطة جهاز تحضير طعام الأطفال 4 في 1

    تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 من Philips Avent. فهو يقطّع المكونات لطعام طفلك إلى قطع صغيرة. يسهل فك الوحدة كما يسهل تنظيفها! إكتشف كلّ المميزات

    لتقطيع المكونات بواسطة جهاز تحضير طعام الأطفال 4 في 1

    تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 من Philips Avent. فهو يقطّع المكونات لطعام طفلك إلى قطع صغيرة. يسهل فك الوحدة كما يسهل تنظيفها! إكتشف كلّ المميزات

    Avent Philips Avent وحدة السكين

    لتقطيع المكونات بواسطة جهاز تحضير طعام الأطفال 4 في 1

    تشكّل وحدة الشفرة هذه جزءًا من جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 من Philips Avent. فهو يقطّع المكونات لطعام طفلك إلى قطع صغيرة. يسهل فك الوحدة كما يسهل تنظيفها! إكتشف كلّ المميزات

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    أين يمكنني العثور على رقم الطراز؟

    كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300

     

    يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):

    أنظر على العلبة

    أنظر داخل المنتج

    أنظر على المنتج

    أنظر على دليل الإستخدام

      لتقطيع المكونات بواسطة جهاز تحضير طعام الأطفال 4 في 1

      يمكن العثور على منتجات متطابقة على علامة التبويب "المواصفات"

      • جهاز الخلط والطهو بالبخار
      • أبيض

      المواصفات التقنية

      • قطعة الغيار

        يناسب أنواع المنتجات
        SCF875/02

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