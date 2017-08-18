عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*
يقلل فلتر المياه AquaClean المبتكر من تراكم الترسبات الكلسية. يمكنك الاستمتاع بقهوة طازجة من المياه النقية. يرجى استخدام فلتر المياه AquaClean من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*
يقلل فلتر المياه AquaClean المبتكر من تراكم الترسبات الكلسية. يمكنك الاستمتاع بقهوة طازجة من المياه النقية. يرجى استخدام فلتر المياه AquaClean من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco. إكتشف كلّ المميزات
عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*
يقلل فلتر المياه AquaClean المبتكر من تراكم الترسبات الكلسية. يمكنك الاستمتاع بقهوة طازجة من المياه النقية. يرجى استخدام فلتر المياه AquaClean من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
عدم إزالة الكلس حتى 5000 كوب*
يقلل فلتر المياه AquaClean المبتكر من تراكم الترسبات الكلسية. يمكنك الاستمتاع بقهوة طازجة من المياه النقية. يرجى استخدام فلتر المياه AquaClean من Philips فقط لضمان فترة استهلاك قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco. إكتشف كلّ المميزات
تزيل تقنية التبادل الأيوني الكالسيوم من المياه قبل دخولها في آلة تحضير القهوة، وتمنع بالتالي تكوّنه. وفي حال تم استبدال الفلتر في الوقت المناسب عندما تطالبك الآلة بذلك، فيمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 625 كوبًا مع كل فلتر*
سيساعد AquaClean في الحفاظ على مذاق القهوة لمدة أطول وفي منع آلتك من الانسداد بفضل ميزات مبتكرة مثل تقنية التبادل الأيوني وتدفق المياه الحائز براءة اختراع والفلتر ذي الثقوب الصغيرة جدًا.
يضمن AquaClean تدفق المياه التي تمت تنقيتها فقط إلى آلة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل، ويحدّ من الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. بفضل AquaClean، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 5000* كوب من دون إزالة الترسبات الكلسية من خلال استبدال الفلتر 8 مرات.
إن إزالة أي جسيمات صغيرة من القهوة المخمرة يُحدث فرقًا ملحوظًا في جودة القهوة في كوبك. فالفلتر ذو الثقوب الصغيرة جدًا يمنع الأوساخ من التسرّب إلى المياه، ليضمن بالتالي أن يكون كل كوب طازجًا ونظيفًا ولذيذًا.
يمكن تركيب هذه الميزة الرائعة بسرعة تامة. ما عليك سوى تثبيت فلتر AquaClean على خزان المياه في آلة تحضير الإسبرسبو الأوتوماتيكية تمامًا من Saeco وتنشيطه من خلال واجهة المستخدم لتصبح جاهزًا للاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب قهوة نقية من دون إزالة الترسبات الكلسية*.
يؤدي تنشيط فلتر AquaClean، إلى إلغاء تنشيط منبّه إزالة الترسبات الكلسية بصورة تلقائية. استمتع بأجود أنواع القهوة وبطعم يدوم طويلاً من دون أي عناء. وتجدر الإشارة إلى أنه لن تعيد الآلة تنشيط منبّه عملية إزالة الترسبات الكلسية إلا بعد استبدال الفلتر 8 مرات. تحمل الآلات المزوّدة بـ AquaClean ملصقًا على خزان المياه.
يرجى استخدام منتجات Philips الاستهلاكية فقط لضمان أقصى فترة استخدام قصوى وسلامة أجهزة Philips وSaeco.
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