احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام
تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام
تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات
احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام
تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل بسهولة على لحية قصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام
تأتي أداة التشذيب هذه مزوّدة بنظام الرفع والتشذيب المبتكر لرفع كمية أكبر من الشعيرات المسطحة والتقاطها، والحصول على نتائج تشذيب متساوية وفعالة. بهذه الطريقة، ستحصل بسهولة على مظهر اللحية القصيرة وكأنها لم تتم حلاقتها لمدة 3 أيام أو مظهر اللحية الطويلة الذي تريده. إكتشف كلّ المميزات
قم بتشذيب لحيتك القصيرة بواسطة نظام الرفع والتشذيب الجديد: يرفع المشط الشعر ويوجّهها إلى مستوى الشفرات لعملية تشذيب متساوية.
احصل على عملية تشذيب مثالية وتحمي بشرتك في الوقت نفسه، مرة بعد مرة. تأتي أداة التشذيب مزوّدة بشفرات مصنوعة من الفولاذ وتلامس بعضها بلطف، لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، وللحفاظ على حدة عالية وفعالة تمامًا مثل وقت شرائها للمرة الأولى.
تتميز الشفرات برؤوس مستديرة لملامسة لطيفة مع البشرة ولتفادي خدشها أو تهيّجها.
تتيح لك عجلة التكبير والتصغير الاختيار من إعدادات الطول ما بين 0,5 و10 مم مع درجات دقة تبلغ 0,5 مم.
اشحن أداة التشذيب لساعة لتتمكّن من استخدامها لاسلكيًا لمدة 60 دقيقة، أو استخدمها وهي موصولة بمصدر الطاقة أثناء الشحن.
تسمح لك مؤشرات مستوى البطارية في أداة التشذيب هذه بمعرفة عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا أو عندما تكون فارغة أو قيد الشحن أو ممتلئة. بهذه الطريقة، يمكنك شحن أداة التشذيب في الوقت المحدد وبالكامل، بحيث لا تصبح البطارية فارغة أثناء التشذيب.
يمكنك فكّ الرأس وغسله بالمياه لتنظيفه بسهولة. جفّفه قبل إعادة وضعه على الجهاز.
آلة سهلة الحمل والاستخدام ومصممة لمساعدتك على تشذيب الشعر في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.
إننا ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة سنتين: فقد تم تصميم منتجات العناية بالمظهر الخاصة بنا لتدوم طويلاً. ولن تحتاج إلى تزييتها، كما أنها متوافقة مع كل مستويات الجهد الكهربي العالمية.
تقوم حقيبة السفر بحماية منتجك أثناء السفر والتخزين.
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