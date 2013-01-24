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DryCare

مجفف شعر احترافي

BHD274/03
  • تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية
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    DryCare مجفف شعر احترافي

    BHD274/03

    تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك احترافي يعمل بالتيار المتردد وبسرعة هواء تصل إلى 130 كم/الساعة*، لنتائج سريعة واحترافية. يتميّز أيضًا بإعداد ThermoProtect لتزويدك بدرجة حرارة مثالية بهدف حماية شعرك من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    DryCare مجفف شعر احترافي

    تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك احترافي يعمل بالتيار المتردد وبسرعة هواء تصل إلى 130 كم/الساعة*، لنتائج سريعة واحترافية. يتميّز أيضًا بإعداد ThermoProtect لتزويدك بدرجة حرارة مثالية بهدف حماية شعرك من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك احترافي يعمل بالتيار المتردد وبسرعة هواء تصل إلى 130 كم/الساعة*، لنتائج سريعة واحترافية. يتميّز أيضًا بإعداد ThermoProtect لتزويدك بدرجة حرارة مثالية بهدف حماية شعرك من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

    DryCare مجفف شعر احترافي

    تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

    يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك احترافي يعمل بالتيار المتردد وبسرعة هواء تصل إلى 130 كم/الساعة*، لنتائج سريعة واحترافية. يتميّز أيضًا بإعداد ThermoProtect لتزويدك بدرجة حرارة مثالية بهدف حماية شعرك من الإحماء المفرط. إكتشف كلّ المميزات

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      تجفيف سريع وقوي لنتائج احترافية

      • محرك تيار متردد قوي
      • قوة تجفيف تبلغ 2200 واط
      • سرعة هواء مرتفعة تصل إلى 130 كم/الساعة*
      • كمية أيونات مضاعفة** لشعر لامع
      محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

      محرك تيار متردد فعال لعملية تجفيف سريعة

      يتميّز مجفف الشعر الاحترافي من Philips بمحرك تيار متردد عالي الأداء، تم تطويره للمحترفين. وهو يولّد هواء بسرعة تصل إلى 130 كم/الساعة* لنتائج سريعة وفعالة.

      قوة تجفيف عالية الأداء وسريعة تبلغ 2200 واط

      قوة تجفيف عالية الأداء وسريعة تبلغ 2200 واط

      يمنحك مجفف الشعر الاحترافي بقدرة 2200 واط تدفق هواء قويًا. ومن شأن هذا المزيج بين القوة والسرعة أن يجعل تجربة تجفيف الشعر وتسريحه أسرع وأسهل.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يوفر إعداد درجة الحرارة ThermoProtect درجة الحرارة المثالية للتجفيف ويمنح شعركِ حماية إضافية من الحرارة الزائدة. وبفضل تدفق الهواء بالقوة نفسها، ستحصلين على أفضل النتائج مع حماية شعرك في الوقت نفسه.

      كمية أيونات مضاعفة** لشعر لامع وخالٍ من التجعد

      كمية أيونات مضاعفة** لشعر لامع وخالٍ من التجعد

      تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الساكنة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعد. ويتم توفير العناية الأيونية من مؤيّن متطور يطلق كمية أيونات مضاعفة** مقارنة بالمؤيّن القياسي، مما يسمح بالعناية بكل خصلة من الشعر من كل الزوايا.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      بصفته وظيفة احترافية لا غنى عنها، يوفر زر خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) دفقًا شديدًا للهواء البارد. ويُستخدم بعد تصفيف الشعر لوضع اللمسات الأخيرة للتسريحة وضبطها.

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

      ستة إعدادات للسرعة والحرارة لتحكم مثالي

      يمكن ضبط السرعة والحرارة المطلوبتَين بسهولة حسب الطلب للحصول على التسريحة المثالية. وتضمن الإعدادات الستة المختلفة تحكمًا مثاليًا لتسريح دقيق ومخصص.

      مكثّف هواء ضيّق حجم 9 مم لتدفق هواء مركّز، ولتسريحة رائعة

      مكثّف هواء ضيّق حجم 9 مم لتدفق هواء مركّز، ولتسريحة رائعة

      تقوم فتحة المركّز بحجم 9 مم بتركيز تدفق الهواء، لتسريحة دقيقة في مناطق محددة. إنه الملحق المثالي لتسريح شعرك أثناء تجفيفه.

      ناشر هواء مثالي لتصفيف الشعر المجعّد وإظهاره أكثر تموجاً وكثافةً

      ناشر هواء مثالي لتصفيف الشعر المجعّد وإظهاره أكثر تموجاً وكثافةً

      يعمل ناشر الهواء المعزز للكثافة على توزيع تدفق الهواء في الشعر، مما يضفي عليه كثافة ويقلل من تشعّثه أثناء التجفيف. للحصول على أفضل النتائج، ضعي ناشر الهواء بالقرب من فروة الرأس والجذور. تعمل أسنان مخرج الهواء ذات الملمس الناعم على منح شعرك مزيد من الكثافة والسماكة والارتدادية وتساعد في تشكيل التجاعيد.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220  فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        القدرة الكهربائية بالواط
        2200  واط
        الطاقة
        2200  واط
        طول سلك الطاقة
        2  أمتار
        المحرّك
        تيار متردد
        سرعة التجفيف
        لغاية 130 كم/الساعة*

      • تقنيات العناية

        إعداد ThermoProtect
        نعم
        عناية أيونية
        أيونات أكثر بمرتَين

      • الميزات

        إعدادات الحرارة/السرعة
        6
        6
        النفحة الباردة
        نعم
        حلقة تعليق للتخزين
        نعم

      • ملحقات

        فوهة
        9 ملم

      • الملحقات

        ملحقات
        ناشر هواء

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

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          • تم الاختبار في مختبر Philips في هولندا، 2018. تم الاختبار من دون الفوهة وباستخدام إعداد السرعة 2 وإعداد الحرارة 2.
          • * تم الاختبار في مختبر في الصين، في العام 2018. مقارنة بـ Philips BHD176.