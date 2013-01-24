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EssentialCare

مجفف الشعر

BHD004/03
  • تجفيف قوي وصوت هادئ* تجفيف قوي وصوت هادئ* تجفيف قوي وصوت هادئ*
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    EssentialCare مجفف الشعر

    BHD004/03

    تجفيف قوي وصوت هادئ*

    يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة والعناية الضروريتين مع صوت أكثر هدوءًا. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة. *تم اختباره من قبل 75 امرأة في فرنسا في العام 2014 إكتشف كلّ المميزات

    EssentialCare مجفف الشعر

    تجفيف قوي وصوت هادئ*

    يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة والعناية الضروريتين مع صوت أكثر هدوءًا. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة. *تم اختباره من قبل 75 امرأة في فرنسا في العام 2014 إكتشف كلّ المميزات

    تجفيف قوي وصوت هادئ*

    يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة والعناية الضروريتين مع صوت أكثر هدوءًا. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة. *تم اختباره من قبل 75 امرأة في فرنسا في العام 2014 إكتشف كلّ المميزات

    EssentialCare مجفف الشعر

    تجفيف قوي وصوت هادئ*

    يزوّدك مجفف الشعر EssentialCare هذا من Philips بالطاقة والعناية الضروريتين مع صوت أكثر هدوءًا. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة قوية ومريحة. *تم اختباره من قبل 75 امرأة في فرنسا في العام 2014 إكتشف كلّ المميزات

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      تجفيف قوي وصوت هادئ*

      مصمم من قبل خبراء الصوت في Philips

      • 1800 واط
      • النفحة الباردة
      • مخرج هواء
      • بقدرة 220-240 فولت
      مصمم لتوفير صوت هادئ

      مصمم لتوفير صوت هادئ

      يسمح تصميم شبكة مدخل الهواء بزيادة تدفق الهواء، بينما يحسّن تصميم مجفف الشعر وحجمه تدفق الهواء في المجفف. يؤدي ذلك إلى قوة تجفيف أسرع وأكثر فعالية مع صوت هادئ*. بات بإمكانك الآن الاستمتاع بتجربة تجفيف فعالة ومريحة. *تم اختباره من قبل 75 امرأة في فرنسا في العام 2014.

      تصميم صغير للاستخدام السهل

      تصميم صغير للاستخدام السهل

      يتميز مجفف الشعر هذا بحجم صغير وبتصميم مريح وعصري وذكي. ونتيجة لذلك، يجمع هذا الجهاز بين خفة الوزن وسهولة الحمل والحجم الصغير الذي يسمح بتخزينه في أي مكان تقريبًا.

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      مكثف ضيق لتيار هواء مركّز

      يعمل المكثّف على تركيز تدفق الهواء لتسريح دقيق. فضلاً عن ذلك، إنه رائع لإجراء التحسينات ووضع اللمسات الأخيرة على تسريحة الشعر.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.

      سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك بطول 1,8م.

      قوة 1800 واط لنتائج تجفيف مثالية

      قوة 1800 واط لنتائج تجفيف مثالية

      يوفر مجفف الشعر هذا بقوة 1800 واط المستوى المثالي لتدفق الهواء وقوة التجفيف للحصول على شعر جميل كل يوم.

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      إعداد الحرارة ThermoProtect

      يحافظ إعداد الحرارة ThermoProtect على درجة حرارة ثابتة لتجفيف الشعر بعناية، ويمنحك حماية إضافية من الحرارة الزائدة. ونتيجة تدفق الهواء القوي نفسه، ستحصلين على نتائج رائعة مع العناية بشعرك في آن معًا.

      3 إعدادات سرعة مرنة للتجفيف بلطف

      3 إعدادات سرعة مرنة للتجفيف بلطف

      يقدّم مجفف الشعر هذا 3 إعدادات سرعة/حرارة محددة مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      خاصية النفحة الباردة (Cool Shot) لتسريح شعركِ

      تعتبر ميزة Cool Shot إعدادًا احترافيًا لا غنى عنه، إذ توفر دفقًا شديدًا من الهواء البارد. استخدميها بعد تسريح الشعر لوضع اللمسات الأخيرة على التسريحة وضبطها.

      لمنح شعرك كثافة وسماكة ولزيادة التجعيد والتسريحات المتموجة

      لمنح شعرك كثافة وسماكة ولزيادة التجعيد والتسريحات المتموجة

      يعمل ناشر الهواء المعزز للكثافة على توزيع تدفق الهواء في الشعر، مما يضفي عليه كثافة ويقلل من تشعّثه أثناء التجفيف. للحصول على أفضل النتائج، ضعي ناشر الهواء بالقرب من فروة الرأس والجذور. تعمل أسنان مخرج الهواء ذات الملمس الناعم على منح شعرك مزيد من الكثافة والسماكة والارتدادية وتساعد في تشكيل التجاعيد.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات التقنية

        فولتية
        220-240 فولت
        التردد
        50-60  هرتز
        القدرة الكهربائية بالواط
        1800  واط
        الطاقة
        1800  واط
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        اللون/اللون الخارجي
        PC فائق اللمعان وغير لامع
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر

      • الميزات

        حلقة التعليق
        نعم
        مقبض قابل للطي
        لا
        النفحة الباردة (Coolshot)
        نعم
        فولتية مزدوجة
        لا
        حقيبة صغيرة للسفر
        لا
        سيراميك
        لا
        ترطيب أيوني
        لا
        عدد الملحقات
        2
        فوهة / مكثّف
        نعم
        مخرج هواء
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • الوزن والمقاييس

        وزن المنتج (من دون التغليف)
        485 غ
        حجم المنتج
        274 × 88 × 179 مم
        مقاييس الصندوق A
        594 × 343 × 206 مم
        وزن الصندوق A
        600 غ
        وزن الصندوق F
        125 غ

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