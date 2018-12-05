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BHB872/00
تجعدات نابضة بالحياة وتموجات لامعة
نقدّم لك جهاز تجعيد الشعر Glam Shine. إنه جهاز تجعيد الشعر الأول الذي نقدّمه مع العناية الأيونية والجزء الأسطواني الغني بالتيتانيوم، لتموجات لامعة ورائعة. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك مؤشر جهوزية التموجات الفريد في الحصول على تموجات متناسقة في كل شعرك وفي حمايته من الإحماء المفرط.
جزء أسطواني مخروطي بحجم 13 - 25 مم
عناية أيونية
جزء أسطواني معزز بالتيتانيوم
مؤشر Curl Ready
تؤدي الأيونات المشحونة سلبيًا إلى إزالة الكهرباء الثابتة وترطيب الشعر وتمليس طبقاته المختلفة لزيادة حيوية الشعر ولمعانه، والحصول بالتالي على شعر ناعم ولامع وخالٍ من التجعيد.
يشتهر التيتانيوم المستخدم بطريقة احترافية بمتانته وسرعة نقله للحرارة، للحصول بالتالي على أداء أفضل في التسريح. ويأتي الجزء الأسطواني مشبّعًا بالتيتانيوم للحصول على نتائج مثالية.
يسمح لك مؤشر Curl Ready بمعرفة عندما تصبح التموجات جاهزة من خلال إصداره "إشارة صوتية". تساعدك هذه الميزة المبتكرة في الحصول على تجعيدات وتموجات جميلة مع تفادي تعريض الشعر للحرارة المفرطة في الوقت نفسه. يمكنك دائمًا تسريح شعرك بدون استخدامه إن كنت تفضلين مدة تسريح أخرى.