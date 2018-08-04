تقنية الاستشعار Aerasense الرائدة في فئتها

AeraSense عبارة عن مستشعر محترف يحدد بدقة الجسيمات الصغيرة التي يقلّ حجمها عن PM2.5 (بما فيها المواد المسببة للحساسية المحمولة في الهواء داخل المنزل). ومن ثم يعالج هذه المعلومات للتأكد من أنّ إعدادات جهاز تنقية الهواء هي بالمستوى المثالي في ظل ظروف الهواء الحالية، ولضمان تعيين الإعدادات المناسبة طوال الوقت. ومن ثم يقدّم لك معلومات حول جودة الهواء في الداخل في الوقت الحقيقي من خلال إظهار مستوى PM2.5.