تم تجهيزه بنظام Vitashield IPS وتصميم الديناميكية الهوائية من TwinForce وتكنولوجيا من الدرجة الأولى للاستشعار الرقمي لجودة الهواء في الوقت الحقيقي من Aerasense، ليقدم بذلك فعالية تنقية عالية ضد التلوث والمواد المسببة للحساسية الشائعة. المركّبات العضوية المتطايرة والروائح.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يخفف المنتج سرعة المروحة ومستوى الضجيج في الوضع الصامت لتوفير نوم مريح لك ليلاً، ويمكن إطفاء أضواء المنتج بحسب رغبتك.
حماية الهواء الصحي لإدارة أذكى لفترة استهلاك الفلتر
بفضل تقنية Aerasense المتقدّمة، يتم احتساب فترة استخدام الفلتر بدقّة استنادًا إلى مستوى التلوث داخل المنزل، وتدفق الهواء ووقت التشغيل. وبفضل تنبيه حماية الهواء الصحيّ، ستدرك سريعًا متى يحين الوقت لاستبدال الفلتر. وإن لم يتمّ تغيير الفلتر بسرعة، يتوقف الجهاز عن العمل لتفادي التشغيل غير الفعّال. وبالتالي، تكون مطمئنًا لتوفر هواء صحي على الدوام.
معلومات حول PM2.5 في الوقت الحقيقي وضوء مؤشر جودة الهواء بأربعة ألوان
يقدّم مؤشر PM2.5 الرقميّ وحلقة الخطوات الأربع الملوّنة معلومات في الوقت الحقيقي حول جودة الهواء في الداخل.
تصميم بسيط لتنشيط الوضع التلقائي بسهولة
تصميم بسيط لتنشيط الوضع التلقائي بسهولة
قفل الأطفال
وظيفة قفل الأطفال سهلة الاستخدام
يزيل فلتر NanoProtect HEPA الجسيمات التي يبلغ حجمها 0,3 ميكرون بنسبة 99,97%*
تم تصميم فلتر NanoProtect HEPA لتنقية هواء فائقة وفعّالة ولفترة استهلاك طويلة في مقاومة الجسيمات المحمولة بالهواء. ويزيل الفلتر الرفيع جدًا الجسيمات بحجم 0,3 ميكرون بنسبة 99,97%*، ومنها المواد المسببة للحساسية الشائعة والغبار والتلوث والبكتيريا وبعض الفيروسات.
تقنية VitaShield IPS خضعت للترقية لتنقية جسيمات يبلغ حجمها 20 نانومتر*
تزيل تقنية VitaShield التي تمت ترقيتها جسيمات صغيرة جدًا بحجم يصل إلى 20 نانومترًا بفعالية* (أصغر بمئة مرة من الحد الأقصى PM2.5)، ومنها المواد المسببة للحساسية الشائعة والبكتيريا وبعض الفيروسات. توفر أيضًا الحماية الأكيدة من المركبات العضوية المتطايرة والروائح. يتم تعريف PM 2.5 كجسيمات غبار صغيرة يبلغ قطرها 2,5 ميكرومتر أو أقل. يمكن لـ PM 2.5 أن تتغلغل وتتمركز في قلب الرئتين مما يؤدي إلى مشاكل صحية.
تقنية الاستشعار Aerasense الرائدة في فئتها
AeraSense عبارة عن مستشعر محترف يحدد بدقة الجسيمات الصغيرة التي يقلّ حجمها عن PM2.5 (بما فيها المواد المسببة للحساسية المحمولة في الهواء داخل المنزل). ومن ثم يعالج هذه المعلومات للتأكد من أنّ إعدادات جهاز تنقية الهواء هي بالمستوى المثالي في ظل ظروف الهواء الحالية، ولضمان تعيين الإعدادات المناسبة طوال الوقت. ومن ثم يقدّم لك معلومات حول جودة الهواء في الداخل في الوقت الحقيقي من خلال إظهار مستوى PM2.5.
تقدّم لك الإعدادات الأربعة خيارات متعددة لسرعة المروحة.
تقدّم لك الإعدادات الأربعة خيارات متعددة لسرعة المروحة.
سعة أكبر بمرتين لتوفير هواء نظيف بفضل تصميم TwinForce الأيروديناميكي
يكمن أساس تصميم TwinForce الانسيابي في دقّة تصميم المروحة المزدوجة وانحناء النفق الانسيابي المحسّن. فهاتان الميزتان تُضافان إلى هندسة مدخل الهواء المزدوج لتعزيز تدفق الهواء ولتقديم معدل تسليم فائق للهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ657 مترًا مكعبًا/الساعة*
المواصفات التقنية
بلد المنشأ
بلد المنشأ
كوريا
المواصفات الفنية
الطاقة
82
W
طول سلك الطاقة
2
m
الفولتية
220
V
منطقة فعالة
لغاية 169
m²
التردد
50/60
Hz
مستوى الصوت
36~65
dB(A)
التصميم والتشطيبات
اللون (الألوان)
أبيض
مستشعر (ات) جودة الهواء
مستشعر PM2.5 بتقنية Aerasense
مواد الهيكل الرئيسي
بلاستيك
مؤشرات سرعة المروحة
صامت، سرعة 1، 2، 3، والسرعة القصوى
الخدمة
ضمان لمدة سنتين
نعم
الاستبدال
فلتر مكيف الهواء
FY6172
فلتر HEPA
FY6171
الاستدامة
العلبة
90% من المواد المعاد تدويرها<
استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
<0.5
W
دليل المستخدم
100% ورق معاد تدويره
الأداء
معدل استلام الهواء النظيف (CADR) (وتنقيته من دخان السجائر)
تم اختبارهما من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA). بحسب تقرير تقييم المخاطر الميكروبيولوجية الصادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO) في العام 2008، فإن حجم فيروسات إنفلونزا الطيور، وفيروسات الإنفلونزا البشرية، والفيلقيّة والتهاب الكبد ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد أكبر من 20 نانومترًا (0,00002 ملم).
محتسب وفقًا للمعايير ذات الصلة باستخدام نتيجة معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار: ANSI/AHAM AC-1-2015. NRCC-S4013-2011: 169 مترًا مربعًا؛ JEM-1467-2009: 81 مترًا مربعًا؛ GB/T 18801-2015: 78 مترًا مربعًا؛ ANSI/AHAM AC-1-2015: 55 مترًا مربعًا
يزيل 99,9% من البكتيريا: تم الاختبار بحثًا عن وجود العنقودية البيضاء، يشير الظرف إلى خصائص مضادة للبكتيريا تم اختبارها وفقًا لمعيار GB21551.3 باستخدام العنقودية البيضاء، يبلغ التركيز الأساسي 1*105وحدة تشكيل مستعمرة/متر مكعب
يزيل 99,9% من H1N1: تم اختباره من قبل Airmid وأتت النتائج >99,9% من الإنفلونزا أ(H1N1) المحمولة في الهواء في غضون 20 دقيقة من التشغيل.
إزالة 99,97% من الجسيمات التي يبلغ حجمها 0,3 ميكرون: تم اختباره على فلتر NanoProtect لاختبار الفعالية الأول على تدفق هواء 5,33 سم/ثانية في العام 2015 من قِبل مختبر طرف ثالث
لغاية ثماني مرات: تم اختباره للمقارنة مع مستشعر Grim ومستشعر بالأشعة تحت الحمراء المستخدم في الصناعة
تم اختبار معدل استلام الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ657 مترًا مكعبًا/الساعة من قِبل طرف ثالث وفقًا لمعيار GB/T 18801-2015