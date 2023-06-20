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Series 3000

جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

AC3737
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    Series 3000 جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

    AC3737

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    جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من Philips: اداء قوي، وسهولة في الاستخدام. يعمل كجهاز للتنقية والترطيب، أو كجهاز تنقية فقط مع خزان مياه قابل للفك. ينظف الغرف لكبيرة بدقة ويزيل 99,97% من الملوثات و99,9% من الفورمالدهيد. إكتشف كلّ المميزات

    Series 3000 جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

    تنفّس الفرق

    جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من Philips: اداء قوي، وسهولة في الاستخدام. يعمل كجهاز للتنقية والترطيب، أو كجهاز تنقية فقط مع خزان مياه قابل للفك. ينظف الغرف لكبيرة بدقة ويزيل 99,97% من الملوثات و99,9% من الفورمالدهيد. إكتشف كلّ المميزات

    تنفّس الفرق

    جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من Philips: اداء قوي، وسهولة في الاستخدام. يعمل كجهاز للتنقية والترطيب، أو كجهاز تنقية فقط مع خزان مياه قابل للفك. ينظف الغرف لكبيرة بدقة ويزيل 99,97% من الملوثات و99,9% من الفورمالدهيد. إكتشف كلّ المميزات

    Series 3000 جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

    تنفّس الفرق

    جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1 من Philips: اداء قوي، وسهولة في الاستخدام. يعمل كجهاز للتنقية والترطيب، أو كجهاز تنقية فقط مع خزان مياه قابل للفك. ينظف الغرف لكبيرة بدقة ويزيل 99,97% من الملوثات و99,9% من الفورمالدهيد. إكتشف كلّ المميزات

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      هواء نظيف ورطوبة مثالية في متناول يدك

      • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 131 م2
      • 505 م3/الساعة CADR ومعدل 650 مل/الساعة
      • إزالة غازات الفورمالديهايد
      • اتصال بشبكة WiFi؛ تطبيق Air+‎
      تنقية دقيقة للغرف بمساحة تصل إلى 131 م2 (2)

      تنقية دقيقة للغرف بمساحة تصل إلى 131 م2 (2)

      يقوم بتوزيع تدفق هواء نظيف وقوي على كل ركن من أركان الغرفة بمعدل تسليم الهواء النظيف (CADR) يبلغ 270 م3/الساعة (1)، فينقّي بدقة الغرف الكبيرة بمساحة تصل إلى 131 م2 (2) لحمايتك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة وعث الغبار والغازات الضارة مثل الفورمالديهايد، والروائح الكريهة والملوثات الأخرى.

      القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء

      القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء

      تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3). تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات، وتستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الساكنة لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتنقية HEPA H13 التقليدية مع توفير استهلاك الطاقة بنسبة أعلى (4).

      ترطيب تلقائي لغاية 650 مل/الساعة مع 4 إعدادات

      ترطيب تلقائي لغاية 650 مل/الساعة مع 4 إعدادات

      ترطيب سريع، لغاية 650 مل/الساعة (5). يقوم الجهاز باستشعار مستوى الرطوبة وضبطه تلقائيًا وفق الإعداد المطلوب. يتم تشغيل وظيفة ترطيب الهواء وإيقاف تشغيلها تلقائيًا، لبلوغ مستوى الرطوبة الذي تريده.

      تقوم تقنية AeraSense باستشعار جودة الهواء وعرضها

      تقوم تقنية AeraSense باستشعار جودة الهواء وعرضها

      يقوم مستشعر AeraSense الاحترافي بمسح الهواء بدقة 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الملوّثات الضارة واختيار الإعداد الأمثل بذكاء. يقوم الجهاز بعرض جودة الهواء في الوقت الحقيقي، لإظهار مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 ومستوى الرطوبة.

      تقنية NanoCloud: ترطيب صحي من دون عناء

      تقنية NanoCloud: ترطيب صحي من دون عناء

      تعمل تقنية NanoCloud على تخفيض نسبة البكتيريا لغاية 99% مقارنةً بأجهزة ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية (6). باستخدام التبخير الطبيعي، تُنشئ ضبابًا غير مرئي من الجزيئات الدقيقة جدًا من بخار المياه، مما يمنع انتشار البكتيريا والغبار الأبيض في غرفتك (7).

      إزالة الغازات الضارة مثل الفورمالديهايد والأمونيا (NH3) وكبريتيد الهيدروجين (H2S) والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC)

      إزالة الغازات الضارة مثل الفورمالديهايد والأمونيا (NH3) وكبريتيد الهيدروجين (H2S) والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC)

      تم تحديث نظام التنقية بطبقة كربون نشط معالج خصيصًا، لتفتيت الفورمالديهايد ليحوّله إلى مواد غير مضرّة في غضون 0,1 ثانية. يزيل 99,9% من الفورمالديهايد بمعدل مرتفع من تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 335 م3/الساعة (6)، مما يتجاوز قدرة الحلول غير المُعالجة بعشر مرات. يزيل أيضًا الغازات الضارة بفعالية مثل الأمونيا (NH3) وكبريتيد الهيدروجين (H2S) والمركبات العضوية المتطايرة (TVOC)، المسؤولة عن الروائح الكريهة كرائحة الحيوانات الأليفة ورائحة المراحيض والروائح البشرية.

      إزالة مثبّتة للفيروسات، مختبر مع فيروسات H1N1 وHCov-E229

      إزالة مثبّتة للفيروسات، مختبر مع فيروسات H1N1 وHCov-E229

      التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم الاختبار بشكلٍ منفصل من قِبل طرف ثالث للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من البكتيريا والفيروسات مثل إنفلونزا H1N1 وفيروس كورونا البشري 229E وفيروس EV71.

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      في وضع النوم، يتميّز بصوت خافت جدًا بمستوى 15 ديسيبل (A) فقط (8) كما يقوم بإيقاف تشغيل الأضواء والشاشة تلقائيًا. أما في الوضع التلقائي، فيعمل على تخفيض مستويات الضجيج من خلال تعديل التشغيل بذكاء.

      خزّان مياه قابل للفصل بسعة 4 لترات لتبديل الأوضاع بسهولة

      خزّان مياه قابل للفصل بسعة 4 لترات لتبديل الأوضاع بسهولة

      بدّل بين وضع 2 في 1 ووضع التنقية فقط بدون عناء من خلال إزالة خزّان المياه وإعادة تركيبه. يتميّز خزّان المياه بتصميم سهل الاستخدام وبسعة 4 لترات، مما يقلل وتيرة إعادة التعبئة. وتسهل إعادة تعبئة المياه، إذ يمكن القيام بذلك من الجهة العلوية بدون الحاجة إلى فتح الغطاء.

      تطبيق Air+‎ من Philips: حل الهواء الذكي والنظيف

      تطبيق Air+‎ من Philips: حل الهواء الذكي والنظيف

      يزوّدك تطبيق Air+‎ بتجربة ذكية تضمن لك تنفّس هواء نظيف وصحي. يتعقّب الجهاز جودة الهواء في الداخل والخارج في الوقت الحقيقي ويسمح لك بالتحكّم بالجهاز سواء أكنت في المنزل أم خارجه بفضل جهاز للتحكّم الرقمي عن بُعد وأداة جدوَلة ذكية.

      استهلاك طاقة منخفض

      استهلاك طاقة منخفض

      بفضل التصميم الموفر لاستهلاك لطاقة، يستخدم الجهاز ما يصل إلى 42 واط فقط لتنقية الهواء وترطيبه، أي أقل من المصباح الكهربائي التقليدي. وفي الوضع التلقائي، يعمل المحرك فقط عندما تدعو الحاجة، مما يمدد فترة استخدام الفلتر ويوفّر استهلاك الطاقة في الوقت نفسه.

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        7.5  كلغ
        الوزن مع التغليف
        9,79  كلغ
        Product dimensions (LxWxH)
        291‏x‏291‏x‏747 مم
        Packaging dimensions (LxWxH)
        357‏x‏357‏x‏840 مم

      • التصميم والتشطيبات

        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض

      • إمكانية الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        1.8 متر
        قفل الأطفال
        نعم
        الحد الأدنى لمستوى الصوت (وضع النوم)
        15 ديسيبل
        الحد الأعلى لمستوى الصوت (السرعة القصوى)
        55 ديسيبل
        أداة جدولة (في التطبيق)
        نعم
        سعة خزان المياه القابل للفصل
        4 لترات
        التعبئة مباشرة من أعلى خزان المياه
        نعم
        تحكّم بالإضاءة
        نعم

      • توفير استهلاك الطاقة

        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        42 واط
        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        &lt;2 واط
        الفولتية
        220-240 فولت

      • الأداء

        معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T)
        505 م3/الساعة
        معدل تسليم الهواء النظيف(CADR) (الفورمالديهايد، GB/T)
        335 م3/الساعة
        حجم الغرفة (NRCC)
        لغاية 131 م2
        تنقية الجسيمات
        99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
        تنقية مسببات الحساسية
        99,97%
        Filtration
        مرشح HEPA ومرشح الكربون النشط والمرشح الأولي
        Air quality sensor(s)
        جسيمات PM2.5، الرطوبة، درجة الحرارة
        Virus & aerosol filtration
        99,9%

      • إمكانية الاتصال

        التطبيق، اتصال عبر شبكة Wi-Fi
        Air+‎
        التوافق مع الهواتف الذكية
        أجهزة iPhone وAndroid

      • Maintenance

        NanoProtect HEPA
        FY3437 - ‏12 شهرًا
        Humidification filter
        FY3455 - ‏6 أشهر
        Service
        ضمان عالمي لمدة سنتين

      • Modes

        Auto
        نعم
        Sleep
        نعم
        Turbo
        نعم
        2-in-1 mode
        نعم
        Purifier only
        نعم
        Manual speed settings
        2

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          • 1) تم الاختبار من قِبل مختبر طرف ثالث وفقًا لمعيار GB/T 18801-2022.
          • 2) تم الاحتساب وفقًا لمعيار GB/T18801-2022 باستخدام معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2022.
          • 3) تم الاختبار على مادة الفلتر مع رذاذ كلوريد الصوديوم، ومصنّف بحجم 3 نانومترات وفقًا لمعيار DIN71460-11 من قِبل مختبر طرف ثالث.
          • 4) تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بمعدل أعلى من تسليم الهواء النظيف وكفاءة في استهلاك الطاقة مع فلتر NanoProtect HEPA مقارنة بفلتر HEPA H13، وقد تم الاختبار وفقًا لمعيار GB/T 18801.
          • 5) تم الاختبار من قِبل مختبر طرف ثالث وفقًا لمعيار GB/T 23332-2018.
          • 6) مقارنة بوحدات ترطيب الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، تم الاختبار من قِبل مختبر مستقل.
          • 7) مقارنة بتقنية ترطيب الهواء بالموجات فوق الصوتية. تم اختبار ترسب المعادن على الأثاث. وتم هذا الاختبار من قِبل مختبر طرف ثالث على مدار 3 ساعات وفقًا للمعيارين DIN 44973 وIUTA e.V.
          • 8) متوسط مستوى الصوت، بالاستناد إلى GB/T4214.1-2017 (‏IEC 60704- 1 - 2020، الطراز). قد يختلف مستوى الصوت وفق الظروف في الغرفة وموقع الجهاز.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

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