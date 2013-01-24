تنشق هواء أنقى
ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 65 م2، ويرطّب الهواء بمعدل 500 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنشق هواء أنقى
ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 65 م2، ويرطّب الهواء بمعدل 500 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات. إكتشف كلّ المميزات
تنشق هواء أنقى
ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 65 م2، ويرطّب الهواء بمعدل 500 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنشق هواء أنقى
ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 65 م2، ويرطّب الهواء بمعدل 500 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات. إكتشف كلّ المميزات
إن مؤشر الأداء الرئيسي لجهاز تقنية الهواء هو CADR (معدل تسليم الهواء النظيف)، أي تدفق الهواء النظيف الذي يتم توليده في ساعة واحدة. كلما ارتفعت قيمة CADR، كانت عملية التنظيف أسرع. وكلما ارتفع التلوث في الغرفة، ارتفعت قيمة CADR أيضًا. يتميّز جهاز تنقية الهواء بمعدل CADR يبلغ 250 م3/الساعة (1) ويمكنه تنقية غرفة كاملة بمساحة تصل مساحتها إلى 65 م2 (2).
بفضل التنقية الثلاثية المراحل التي تضم فلتر NanoProtect HEPA والكربون النشط والفلتر الأولي، يمكن التقاط 99,97% من الجسيمات الصغيرة جدًا بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3) لحمايتك من جسيمات PM2.5 والبكتيريا (4) وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والغازات وغيرها من المواد الملوّثة الأخرى.
التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (5).
ترطّب تقنية NanoCloud الهواء بصمت وفعالية مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99% (6). وتعمل تقنية NanoCloud من خلال التبخر الطبيعي لإنشاء ضباب غير مرئي من جزيئات بخار المياه النقية بحجم صغير جدًا. بفضل حجمها الصغير، ترطّب الهواء بصورة متساوية ويصعب جدًا على البكتيريا والمعادن التعلق بها، ما يمنع انتشار البكتيريا والغبار الأبيض في الغرفة (7).
ترطيب الهواء بسرعة مع معدل ترطيب المياه يصل إلى 500 مل/الساعة (2). يتم استشعار مستوى الرطوبة في الهواء والترطيب تلقائيًا إلى المستوى المطلوب. عيّن مستوى الرطوبة الهدف إلى 40% أو 50% أو 60% أو 70%، وسيتم تشغيل جهاز ترطيب الهواء أو إيقاف تشغيله تلقائيًا لبلوغ مستوى الرطوبة المطلوب.
يقوم مستشعر AeraSense بمسح جودة الهواء 1000 مرة في الثانية وعرض جودة الهواء في منزلك بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.
تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا أثناء النوم. حائز شهادة Quiet Mark.
بدّل بين وضعَي 2 في 1 وجهاز تنقية الهواء فقط بلمسة زر. في الوضع التلقائي، تختار المستشعرات بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك. شغّل جهاز تنقية الهواء في أي من الوضعَين التلقائيَين (عام أو مسببات الحساسية) أو وضع السكون أو اختر من بين 4 مستويات سرعة: السرعة 1، و2، و3، والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.
تمكّن من مراقبة جودة الهواء والتحكّم بجهاز تنقية الهواء في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق Clean Home+. احصل على تنبيهات عندما تصبح جودة الهواء غير سليمة.
بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز على طاقة قصوى تبلغ 35 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة قياسية.
Performance
عرض جودة الهواء
مدى الاستفادة
موفرة للطاقة
إمكانية الاتصال
الوزن والأبعاد
فلاتر بديلة
الخدمة
FY2425/30
FY1413/30
FY1410/30