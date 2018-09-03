تنقية سريعة تناسب الغرف بحجم يصل إلى 63 م²

إن توزيع تدفق الهواء القوي يغطي الغرف التي يصل حجمها إلى 63 م² بفعالية ويوزّع الهواء النظيف في كل ركن من الغرفة. يسمح ذلك بتحسين الأداء ليصل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) إلى 270 م³/الساعة، أي أن الجهاز ينظف 20 م² في أقل من 11 دقيقة. (1)