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7100 series

تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

70PUT7129/56
  • مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية. مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية. مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.
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    7100 series تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

    70PUT7129/56

    مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.

    استمتع بصور زاهية على الدوام بفضل هذا التلفزيون الذكي من Philips بدقة 4K، سواء أكنت تريد مشاهدة الأفلام اليوم، والبرامج والألعاب غدًا، والأحداث الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع. احصل على رؤية وصوت سينمائيَين بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، وGoogle TV السلس. إكتشف كلّ المميزات

    7100 series تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

    مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.

    استمتع بصور زاهية على الدوام بفضل هذا التلفزيون الذكي من Philips بدقة 4K، سواء أكنت تريد مشاهدة الأفلام اليوم، والبرامج والألعاب غدًا، والأحداث الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع. احصل على رؤية وصوت سينمائيَين بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، وGoogle TV السلس. إكتشف كلّ المميزات

    مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.

    استمتع بصور زاهية على الدوام بفضل هذا التلفزيون الذكي من Philips بدقة 4K، سواء أكنت تريد مشاهدة الأفلام اليوم، والبرامج والألعاب غدًا، والأحداث الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع. احصل على رؤية وصوت سينمائيَين بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، وGoogle TV السلس. إكتشف كلّ المميزات

    7100 series تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

    مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.

    استمتع بصور زاهية على الدوام بفضل هذا التلفزيون الذكي من Philips بدقة 4K، سواء أكنت تريد مشاهدة الأفلام اليوم، والبرامج والألعاب غدًا، والأحداث الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع. احصل على رؤية وصوت سينمائيَين بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، وGoogle TV السلس. إكتشف كلّ المميزات

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      مظهر ذكي. تشغيل ذكي. صورة زاهية.

      تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

      • 177 سم (70 بوصة) دقة 4K UHD، تلفزيون LED
      • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
      • Dolby Vision وDolby Atmos
      • Google TV™
      الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

      الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

      ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع تلفزيون Google الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظّمها ك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

      تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

      بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.

      صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

      صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

      مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.

      متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

      متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

      تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        شاشة العرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        تحسين الصورة
        • HDR10
        • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)
        • Dolby Vision

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)

      • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        دعم HEVC
        نعم

      • تلفزيون ذكي

        نظام التشغيل
        Google TV™
        حجم الذاكرة (Flash)*
        32 غيغابايت

      • ميزات Smart TV

        تطبيقات SmartTV*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • بحث في Google
        • YouTube Music
        • Netflix
        • أفلام Google play*
        سهولة الاستخدام
        زر القائمة الذكية الشامل
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        جهاز تحكم عن بُعد
        مع صوت
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        MPEG1،‏MPEG2،‏MPEG4،‏H.264،‏HEVC/H.265،‏VC1،‏VP8،‏VP9
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • MPEG1/2 Layer 1/2/3
        • AC3
        • FLAC
        • HE-AAC
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        • ‎.SSA
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • GIF
        • PNG
        • HEIF
        • BMP

      • تفاعل المستخدم

        جهاز تحكم عن بُعد
        الصوت*

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        24 واط
        تكوين مكبر الصوت
        12 واط x‏2
        برنامج ترميز
        Dolby Atmos
        تحسين الصوت
        صوت واضح

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • Bluetooth 5.1
        • Wi-Fi 802 11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • إدخال الصوت يمين/يسار + AV ‏(Mini)
        • إخراج الصوت (3,5 مم)
        HDMI eARC
        نعم على HDMI1
        دعم HDCP
        نعم

      • ميزات فيديو HDMI مدعومة

        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HLG

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • دليل المستخدم

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1567  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        883  ملليمترًا
        تعيين العمق
        94  ملليمترًا
        وزن المنتج
        20  كلغ
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1567  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        940  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        324  ملليمترًا
        وزن المنتج (مع الحامل)
        21  كلغ
        عرض العلبة
        1700  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        1008  ملليمترًا
        عمق العلبة
        140  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        27  كلغ
        أبعاد أداة التركيب على الحائط
        ‎300 x 300 مم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريتان AAA
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • جهاز تحكم عن بُعد

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • لا تضمن Philips TV التوافق مع كل أجهزة HDMI CEC بنسبة 100%
          • ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
          • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • بسبب قيود الإرسال التي تحدّ تقنية Bluetooth اللاسلكية، قد يحدث تأخير صوتي بسيط عند الاستماع إلى الصوت من سماعات رأس أو مكبرات صوت مزوّدة بتقنية Bluetooth. عندما يحدث ذلك، قد تلاحظ أن الشخص يحرّك شفتيه إلا أن الصوت متأخر قليلاً في الحوار المنطوق.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • حجم الذاكرة (Flash): ‏32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
          • الصور هي لأغراض توضيحية فقط
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