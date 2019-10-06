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تم إيقافه
70PUT6774/56
4K UHD، LED، Smart TV
استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6700 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، ما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود.
178 سم (70 بوصة)
4K Ultra HD، LED TV
رباعي النواة
DVB-T/T2
الترفيه المنزلي بمفهوم جديد بفضل High Dynamic Range Plus. اختبر تجربة حسّية رائعة بفضل قوة معالجته المتطورة. واستمتع بمحتوى غني وينبض بالحياة تمامًا كما أراد مبتكِر المحتوى. كن جاهزًا للاستمتاع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين أفضل ومجموعة أوسع من الألوان والتفاصيل كما لم تشهدها من قبل.
يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.
بفضل برنامجنا المميز الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة ويعدّلها وفقًا لذلك، ستستمتع بتباين رائع وجودة صور مذهلة لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.