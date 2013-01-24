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4K UHD‏، LED‏، Smart TV

70PUT6774/56
  • 4K UHD‏، LED‏، Smart TV 4K UHD‏، LED‏، Smart TV 4K UHD‏، LED‏، Smart TV
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    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    70PUT6774/56

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6700 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، ما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6700 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، ما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6700 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، ما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    استمتع بالأناقة الوظيفية وإمكانية الاتصال الذكية. يتميّز 6700 Series من Philips بجودة صور بدقة 4K Ultra HD لتفاصيل مذهلة. وهذا ليس كل شيء، إذ إن Smart TV المدمج سهل الاستخدام، ما يجعله خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة ترفيه بدون مجهود. إكتشف كلّ المميزات

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      4K UHD‏، LED‏، Smart TV

      مع Pixel Precise Ultra HD

      • 178 سم (70 بوصة)
      • 4K Ultra HD، ‏LED TV
      • رباعي النواة
      • DVB-T/T2
      خطوط رفيعة جدًا للاستمتاع بتصميم أنيق

      خطوط رفيعة جدًا للاستمتاع بتصميم أنيق

      رفيع. متطوّر. أنيق. دقيق. إنه تصميم Philips الرفيع جدًا. لا شكّ أن تصميمًا رفيعًا لهذه الدرجة سيلفت الأنظار، فهو يضفي طابعًا عصريًا مميزًا على ديكور منزلك.

      استمتع بصورة تنبض بالحياة مع Pixel Precise Ultra HD

      استمتع بصورة تنبض بالحياة مع Pixel Precise Ultra HD

      يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة في كل مرة ومهما كان المصدر.

      اختبر مستوى تباين وألوان وحدة أفضل بفضل HDR Plus

      اختبر مستوى تباين وألوان وحدة أفضل بفضل HDR Plus

      الترفيه المنزلي بمفهوم جديد بفضل High Dynamic Range Plus. اختبر تجربة حسّية رائعة بفضل قوة معالجته المتطورة. واستمتع بمحتوى غني وينبض بالحياة تمامًا كما أراد مبتكِر المحتوى. كن جاهزًا للاستمتاع بمناطق مشرقة أكثر سطوعًا ومستوى تباين أفضل ومجموعة أوسع من الألوان والتفاصيل كما لم تشهدها من قبل.

      تحسّن تقنية Micro Dimming مستوى التباين على تلفزيونك

      تحسّن تقنية Micro Dimming مستوى التباين على تلفزيونك

      بفضل برنامجنا المميز الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة ويعدّلها وفقًا لذلك، ستستمتع بتباين رائع وجودة صور مذهلة لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير.

      SAPHI. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

      SAPHI. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

      SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، وغيرها.

      4K Ultra HD لدقة لم تختبرها من قبل

      يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        تحسين الصورة
        • خفت مصغّر
        • Pixel Precise Ultra HD

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • MultiRoom لبث المحتوى من جهاز عميل
        • SimplyShare
        • معتمد لميزة Wi-Fi Miracast*
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • YouTube
        • Netflix TV
        • متجر Philips
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج توصيل الأجهزة
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • تكبير/تصغير، تمديد
        تطبيق TV Remote app من Philips*
        • التطبيقات
        • القنوات
        • التحكم
        • دليل التلفزيون

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        16 واط
        تحسين الصوت
        • صوت محيطي مذهل
        • صوت واضح
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • الصوت الذكي

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد USB
        2
        عدد كبلات component في (YPbPr)
        1
        عدد توصيلات AV
        1
        اتصالات لاسلكية
        • Wi-Fi 802.11n 2x2 مدمج
        • Wi-Fi Direct
        توصيلات أخرى
        • دخل الصوت يسار/يمين
        • خرج سماعة الرأس
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • الهوائي IEC75
        ميزات HDMI
        قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.AAS
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI1
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 30 هرتز
        إدخالات الكمبيوتر على HDMI1
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 30 هرتز
        إدخالات الكمبيوتر على HDMI2/3
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 60 هرتز
        إدخالات مقاطع الفيديو على HDMI2/3
        دقة تصل إلى 4K UHD‏ 3840‏x ‏2160 على تردد 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        دعم HEVC
        نعم

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1757  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        1034  ملليمترًا
        عمق العلبة
        185  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1579  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        893  ملليمترًا
        تعيين العمق
        86,1  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1579  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        929  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        296,8  ملليمترًا
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        400 x‏ 200 ملم
        وزن المنتج
        26.7  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        27.1  كلغ
        الوزن مع التغليف
        33,4  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      • تلفزيون ذكي

        تطبيقات SmartTV*
        Netflix

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • بطاريتان AAA
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان

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          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.