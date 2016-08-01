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تم إيقافه
65PUT7101/56
دقة 4K، شاشة رفيعة جدًا، تلفزيون LED مشغّل بواسطة Android TV
تلفزيون مذهل يقدّم جودة صور بدقة 4K Ultra HD وAmbilight. استمتع بسلسلة 7100 من Philips المتميّزة بتصميمها الرائع، لتجربة ترفيه استثنائية وصوت غني. وبفضل Android TV، ستتمكن من اختبار ميزات إضافية بسهولة تامة.
164 سم (65 بوصة)
4K Ultra HD، LED TV
DVB-T/T2
يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة في كل مرة ومهما كان المصدر.
يتخطى متجر Google Play ومعرض تطبيقات Philips حدود برمجة التلفزيون التقليدية لتزويدك بمجموعة كبيرة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. فتقدّم لك الذاكرة سعة 16 جيجابايت القابلة للتوسيع مساحة كافية لتخزين كل محتوياتك المفضّلة ولتثبيت المزيد من التطبيقات.
يتميّز تلفزيون Ultra HD بدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD التقليدي. اختبر أفضل جودة صور على الإطلاق مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. فكلما ازدادت جودة المحتوى الأساسي لديك، تحسّنت جودة الصور والدقة التي ستختبرها. استمتع بحدّة محسّنة وعمق إضافي للمنظور وتباين استثنائي وحركة طبيعية سلسة وتفاصيل مثالية.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
تعتمد عروض الألعاب السحابية على موفّري الألعاب.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
ترتبط وظيفة Google Cast بالتطبيقات والأجهزة الجاهزة لاستخدام Google Cast. للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة منتجات Google Cast.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
نحيطك علمًا أنه يمكن دعم وظيفة Netflix HDR في التلفزيون حاليًا عبر HDMI وUSB فقط. أما بث Netflix HDR عبر الإنترنت/DLNA فسيصبح متوفراً بالكامل عبر دفع برنامج IP.