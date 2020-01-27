ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
65PUT6654/56
4K UHD، LED، Smart TV
انتقل إلى قلب الحدث في أي غرفة كنت مع تلفزيون Philips المصمم ليناسب أي مكان. تتميّز الصورة بجودة عالية جدًا لدرجة أنك ستشعر بأنك جزءًا منها. أما أداء دقة 4K فيمنحك صورًا ساطعة وزاهية.
164 سم (65 بوصة)
HDR 10+
Pixel Precise Ultra HD
تم تصميم تلفزيون Philips للاستفادة من تنسيق الفيديو HDR10+ إلى أقصى حد. فيتم تعديل مستويات التباين واللون والسطوع من إطار إلى آخر. سواء أأردت مشاهدة مسلسل رائج أم الفيلم الضارب الجديد، ستكون الظلال أعمق، والأسطح الساطعة بارزة، والألوان أكثر واقعية.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.