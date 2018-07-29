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65OLED873/56
دقة 4K، رفيع جدًا، تلفزيون OLED
تلفزيون OLED حجم 65 بوصة من Philips الحائز جوائز. ارتقِ بتجربة الترفيه بفضل محرك المعالجة P5 القوي، الذي يوفر معالجة لمصدر الإدخال لتزويدك بصور مثالية، بالإضافة إلى مستويات حدة وألوان وتباين وحركة استثنائية.
164 سم (65 بوصة)
4K Ultra HD، تلفزيون OLED
رباعي النواة
DVB-T/T2
يوفر محرك P5 Perfect Picture من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. يبدو التباين واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة لدرجة أنه لن يغيب نظرك عن الكرة مهما كانت المباراة سريعة.
مع تلفزيون OLED من Philips، ستشعر بأن كل المشاهد حقيقية لدرجة مدهشة. يمكن إطفاء ضوء كل بكسل أو خفته بصورة فردية، والنتيجة هي درجات أغنى من اللون الأسود وألوان زاهية وتباين مذهل. حتى التفاصيل في الظلال والمناطق المشرقة تتم إعادة إنتاجها بدقة. ستحصل أيضًا على زاوية عرض أعرض، وبفضل محرك المعالجة من Philips، ستحصل على حركة سلسة وجميلة.
مع Ambilight من Philips، ستنغمس أكثر في الأفلام والألعاب. كذلك، سيصاحب الموسيقى عرض ضوئي وستبدو شاشتك أكبر مما هي عليه. تقوم أضواء LED الذكية الموجودة حول حواف التلفزيون بإرسال الألوان المعروضة على الشاشة وعرضها على الحائط وفي الغرفة في الوقت الحقيقي. فتحصل بالتالي على إضاءة محيطة مثالية وعلى سبب إضافي لتعشق تلفزيونك.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
تجدر الإشارة إلى أن وظيفة HDR في التلفزيون لديك مدعومة حاليًا عبر البث وUSB فقط.
لا تتوفر برامج أفلام Netflix إلا عبر جهاز فك تشفير لمزوّد المحتوى لديك (وليست متوفرة على التلفزيون). لذا يرجى الاتصال بمزوّد المحتوى الخاص بك للاشتراك بـ Netflix.