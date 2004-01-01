تفاعل مع جمهورك بفضل هذه الشاشة الرقمية بدقة 4K Ultra HD المراعية للبيئة، فهي توفّر أداء بدقة 4K UHD بدون مساومة في أثناء التشغيل بنصف الطاقة مقارنة بنماذج أخرى في السوق، مع أحدث PPDS EcoDesign.
مواد تغليف معاد تدويرها وقابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%
تم تصميم شاشة Signage 3650 EcoDesign من Philips باستخدام عمليات تصنيع وميزات مادية ومواد وتغليف وبرامج مدمجة صديقة للبيئة وتوفر كفاءة أفضل في استخدام الطاقة، وقد تم تصميم هذه الشاشة لتعمل باستخدام أقلّ من نصف الطاقة اللازمة لتشغيل نظائرها، في حين أنها تستمر في تقديم الأداء نفسه الذي لا يُضاهى.
معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب
تم تحسين هذه الشاشات المتينة والمشغّلة بواسطة منصة Android 10 SoC لتطبيقات Android الأصلية، ويمكنك تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة أيضًا. تتميز بالمرونة والأمان، وتضمن بقاء مواصفات الشاشة محدّثة لفترة أطول.
اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة
قم بتوصيل المحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل مستعرض HTML5 المضمّن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة Full HD. ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام وحدة CRD22 Wifi الاختيارية أو عبر شبكة LAN للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك.
معتمد من EPEAT Gold Climate+
تلبي شاشة Signage 3650 EcoDesign من Philips، المعترف بها والمسجلة لدى EPEAT بتصنيف Gold Climate+ Ecolabel، مجموعة المعايير القوية التي وضعتها العلامة البيئية الأولى في العالم للإلكترونيات.
ميزة FailOver. ضمان مواصلة تشغيل المحتوى
تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل إدخال المصدر أو التطبيق. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
تفاعل اختياري لمشاركة الشاشة اللاسلكية
شارك الشاشة اللاسلكية باستخدام شبكة Wifi المتوفرة لديك لتوصيل الأجهزة بشكل سريع وآمن، أو استخدم جهاز دونجل HDMI الاختياري للإرسال مباشرة على الشاشة من دون الاتصال بشبكتك المؤمنة.
Wave ready من Philips للإدارة عن بُعد
أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات Signage 3650 EcoDesign من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.
Wifi وBluetooth 5.2 عبر الوحدة الاختيارية
يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB أو الذاكرة الداخلية بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري (قياس متري)
163.9
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
64.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,372 x 0,372 مم
الدقة المثلى
3840 × 2160 على 60 هرتز
السطوع
350
cd/m²
ألوان الشاشة
1,06 مليارات
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
تحسين التباين الديناميكي
تقنية اللوحة
IPS
نظام التشغيل
Android 10
الضباب
25%
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
وصلة مقاس 3.5 ملم
إدخال الفيديو
DVI-I (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 2)
USB 2.0 (عدد 2)
USB 3.0 (عدد 2)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
توصيلات أخرى
بطاقة SD صغيرة
تحكم خارجي
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
وظيفة WiFi اختيارية
دونجل CRD22 wifi
الملاءمة
الوضعية
أفقي (18/7)
عمودي (18/7)
مصفوفة متجانبة
لغاية 15 × 15
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 - 240 فولت تقريبًا، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
86
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
133 W
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0,5 واط
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
C
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
1920 × 1080، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 720، 60 هرتز
1152 × 870، 75 هرتز
1024 × 768، 60، 70، 75 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
1152 × 864، 75 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
3840 × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بكسل، 60 هرتز
480 بوصة، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
3840 × 2160 بكسل، 24، 25، 30، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
1462,3
ملليمترًا
وزن المنتج
28.5
كلغ
تعيين الارتفاع
837,3
ملليمترًا
تعيين العمق
68,9 مم (العمق عند التركيب على الحائط) / 89,9 مم (العمق على المقبض)
ملليمترًا