العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- سلك طاقة التيار المتناوب
- كبل RS232
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- دليل البدء السريع
- جهاز تحكم عن بُعد
- سلك HDMI
- كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
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الفت انتباه الجميع بفضل شاشة Q-Line بدقة UHD التي تعمل بنظام Android والتي تقدّم دقة استثنائية. استفد من تركيب سريع بدون أي معدّات ومن جودة صور رائعة. اعرض المحتويات المحلية وعبر الإنترنت بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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الفت انتباه الجميع بفضل شاشة Q-Line بدقة UHD التي تعمل بنظام Android والتي تقدّم دقة استثنائية. استفد من تركيب سريع بدون أي معدّات ومن جودة صور رائعة. اعرض المحتويات المحلية وعبر الإنترنت بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
إظهار المزيد
الفت انتباه الجميع بفضل شاشة Q-Line بدقة UHD التي تعمل بنظام Android والتي تقدّم دقة استثنائية. استفد من تركيب سريع بدون أي معدّات ومن جودة صور رائعة. اعرض المحتويات المحلية وعبر الإنترنت بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إظهار المزيد
الفت انتباه الجميع بفضل شاشة Q-Line بدقة UHD التي تعمل بنظام Android والتي تقدّم دقة استثنائية. استفد من تركيب سريع بدون أي معدّات ومن جودة صور رائعة. اعرض المحتويات المحلية وعبر الإنترنت بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.
تحكّم بشبكة شاشات Philips الاحترافية. تسمح لك ميزة CMND بالتحكم والتحديث والصيانة واللعب عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. استمتع بتحكّم شامل، بدءًا من التثبيت ووصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية.
أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.
يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
إمكانية الاتصال
الراحة
الأبعاد
شروط التشغيل
الطاقة
الصوت
الملحقات
تطبيقات الوسائط المتعددة
متفرقات
مشغّل داخلي