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شاشة Q-Line

65BDL3050Q/00
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    شاشة Q-Line

    65BDL3050Q/00

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    الفت انتباه الجميع بفضل شاشة Q-Line بدقة UHD التي تعمل بنظام Android والتي تقدّم دقة استثنائية. استفد من تركيب سريع بدون أي معدّات ومن جودة صور رائعة. اعرض المحتويات المحلية وعبر الإنترنت بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة Q-Line

    إظهار المزيد

    الفت انتباه الجميع بفضل شاشة Q-Line بدقة UHD التي تعمل بنظام Android والتي تقدّم دقة استثنائية. استفد من تركيب سريع بدون أي معدّات ومن جودة صور رائعة. اعرض المحتويات المحلية وعبر الإنترنت بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    إظهار المزيد

    الفت انتباه الجميع بفضل شاشة Q-Line بدقة UHD التي تعمل بنظام Android والتي تقدّم دقة استثنائية. استفد من تركيب سريع بدون أي معدّات ومن جودة صور رائعة. اعرض المحتويات المحلية وعبر الإنترنت بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة Q-Line

    إظهار المزيد

    الفت انتباه الجميع بفضل شاشة Q-Line بدقة UHD التي تعمل بنظام Android والتي تقدّم دقة استثنائية. استفد من تركيب سريع بدون أي معدّات ومن جودة صور رائعة. اعرض المحتويات المحلية وعبر الإنترنت بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      شاشة بسيطة وذكية ودقيقة.

      • 65 بوصة
      • 3840‏ × 2160 (4K UHD)
      • تقنية Ultra HD
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      متصفّح HTML5 مضمّن. شغّل المحتويات عبر الإنترنت وتحكّم بها

      متصفّح HTML5 مضمّن. شغّل المحتويات عبر الإنترنت وتحكّم بها

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

      تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تم تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن نظام التشغيل الجديد Android الحفاظ على أمان البرنامج وبقائه على أحدث المواصفات لمدة أطول.

      إدارة النظام عن بُعد من خلال CMND

      تحكّم بشبكة شاشات Philips الاحترافية. تسمح لك ميزة CMND بالتحكم والتحديث والصيانة واللعب عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. استمتع بتحكّم شامل، بدءًا من التثبيت ووصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية.

      CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد

      أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.

      الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

      يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

      مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB

      يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        64,5  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        163,9  سم
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 على 60 هرتز
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        4000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0,372 x‏ 0,372 مم
        ألوان الشاشة
        1.07 مليار
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • مسح تدريجي
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        • تحسين الألوان
        • ضبط حرارة اللون
        • إزالة التشابك
        • تقليل الفوضى
        • الصورة الذكية
        نظام التشغيل
        Android 5.0.1
        تقنية اللوحة
        AMVA

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 30، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 480i، ‏30، 60 هرتز
        • 480p،‏ 30، 60 هرتز
        • 576i،‏ 25، 50 هرتز
        • 576p،‏ 25، 50 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 2160p،‏ 30، ‏50، 60 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • VGA ‏(D-Sub تناظري)
        • DisplayPort (1,2)‎‏‎
        • HDMI ‏(x4)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        تحكم خارجي
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        • RJ45

      • الراحة

        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
        التحكم بلوحة المفاتيح
        قابلة للإقفال
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • LAN ‏(RJ45)
        • RS232
        • بطاقة OPS RS232
        • HDMI (سلك واحد)
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        الوضعية
        • أفقي (18/7)
        • عمودي (12/7)
          عمودي (12/7)
        إشارة التحكم عن بعد
        قابلة للإقفال
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 10‏ × 15
        سهولة التثبيت
        • الإدخال الذكي
        • إخراج تيار متناوب
        الذاكرة
        eMMC سعة 8 جيجابايت

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        13,9 (أعلى/يسار/يمين) 14,9 (أسفل) مم
        تعيين العرض
        1458,7  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        834,7  ملليمترًا
        تعيين العمق
        81.6  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        57,43  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        32,86  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        3,21  بوصة
        وزن المنتج
        24.8  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        54,7  رطل
        دعامة التثبيت VESA
        400 x ‏400 مم، M6

      • شروط التشغيل

        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80 (عند التشغيل)، 5 - 95% (عند التخزين)  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        110 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        الطاقة الذكية
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        295 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        165  واط

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • سلك HDMI
        • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)
        الملحقات المضمّنة
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • غطاء USB وبرغي (عدد 1)
        الحامل
        BM05922

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • ASF
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MP4
        • MPEG
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • TRP
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • MP3
        • WMA

      • متفرقات

        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • التركية
        • اليابانية
        • التشيكية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • BSMI
        • CB
        • CCC
        • CE
        • EAC
        • EMF
        • EnergyStar 7.0
        • FCC، الفئة B
        • PSB
        • UL/cUL
        • CECP

      • مشغّل داخلي

        حقيبة
        eMMC سعة 8 جيجابايت
        CPU
        رباعي النواة، Full HD
        الذاكرة
        DDR3 سعة 2 جيجابايت

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • سلك HDMI
      • كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م)

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