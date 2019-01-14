العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
- حامل التثبيت على الطاولة
رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED، Smart TV
استمتع بالنقاوة التي تقدّمها دقة 4K UHD في تلفزيون Smart TV سهل الاستخدام. شاهد كل المحتويات بسلاسة وحدّة تامة بفضل محرك Pixel Precise Ultra HD. أما نظام SAPHI فيمكّنك من الوصول بسرعة إلى المحتوى المفضّل لديك: ليلة برعاية أفلام Netflix بكبسة زر. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED، Smart TV
استمتع بالنقاوة التي تقدّمها دقة 4K UHD في تلفزيون Smart TV سهل الاستخدام. شاهد كل المحتويات بسلاسة وحدّة تامة بفضل محرك Pixel Precise Ultra HD. أما نظام SAPHI فيمكّنك من الوصول بسرعة إلى المحتوى المفضّل لديك: ليلة برعاية أفلام Netflix بكبسة زر. إكتشف كلّ المميزات
رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED، Smart TV
استمتع بالنقاوة التي تقدّمها دقة 4K UHD في تلفزيون Smart TV سهل الاستخدام. شاهد كل المحتويات بسلاسة وحدّة تامة بفضل محرك Pixel Precise Ultra HD. أما نظام SAPHI فيمكّنك من الوصول بسرعة إلى المحتوى المفضّل لديك: ليلة برعاية أفلام Netflix بكبسة زر. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
رفيع جدًا، 4K UHD، تلفزيون LED، Smart TV
استمتع بالنقاوة التي تقدّمها دقة 4K UHD في تلفزيون Smart TV سهل الاستخدام. شاهد كل المحتويات بسلاسة وحدّة تامة بفضل محرك Pixel Precise Ultra HD. أما نظام SAPHI فيمكّنك من الوصول بسرعة إلى المحتوى المفضّل لديك: ليلة برعاية أفلام Netflix بكبسة زر. إكتشف كلّ المميزات
SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل يجعلك تستمتع باستخدام تلفزيون Smart TV من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتلفزيون Smart TV من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، وغيرها.
مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.
High Dynamic Range Plus هو معيار جديد في عالم الفيديو. فهو يقدّم معنى جديدًا لمفهوم الترفيه داخل المنزل بفضل التحسينات في مستوى التباين واللون. استمتع بتجربة حسيّة تلتقط الصور الأساسية الغنية والحيوية إلا أنها تعكس بدقة نوايا مبتكِر المحتوى. أما النتيجة النهائية؟ فهي مناطق مشرقة أكثر سطوعًا، ومستوى تباين أعلى، ومجموعة أكبر من الألوان والتفاصيل التي لم تشهدها من قبل.
تم تصميم الحامل الرفيع والجديد الذي نقدّمه لتغيير المساحة تحت تلفزيونك حيث يتواجد الحامل التقليدي عادةً، لتزويدك بتجربة مشاهدة غامرة. احصل الآن على تلفزيون ثابت بثقة مع تصميم عصري جدًا.
يكمن جمال التلفزيون المزوّد بدقة 4K Ultra HD في الاستمتاع بأدقّ التفاصيل. إذ يحوّل محرك Pixel Precise Ultra HD من Philips أي صورة مدخلة إلى دقة UHD مذهلة على الشاشة. استمتع بصور متحركة سلسة ودقيقة في الوقت نفسه وبمستوى تباين استثنائي. اكتشف تدرجات أغنى من اللون الأسود والأبيض وألوان زاهية وتدرجات طبيعية للون البشرة، في كل مرة ومهما كان المصدر.
تحسّن تقنية Micro Dimming Pro مستوى التباين في التلفزيون بالاستناد إلى ظروف الإضاءة في غرفتك. وعند دمجها مع البرنامج المميّز الخاص الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة، ستستمتع بمستوى تباين استثنائي وجودة صور مذهلة، لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير، في النهار أو في الليل.
إن معرض التطبيقات من Philips عبارة عن مجموعة متنوّعة وكبيرة من التطبيقات عبر الإنترنت التي يمكنك الوصول إليها فور توصيل Smart TV بالإنترنت. إنها بهذه البساطة! ما عليك سوى تشغيل التلفزيون، والاتصال بالإنترنت لاختبار عالم جديد بالكامل من الترفيه عبر الإنترنت.
تحسّن تقنية DTS HD معالجة الصوت عبر الحفاظ على محتوى الصوت الأصلي للاستمتاع بصوت أفضل من مكبرات الصوت مع حوار واضح جدًا.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
ميزات Smart TV
تطبيقات الوسائط المتعددة
المعالجة
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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