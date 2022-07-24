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LEDتلفزيون MiniLED بنظام Android ودقة 4K UHD

55PML9507/56

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مزيد من الواقعية والتفاصيل والاستجابة، كل ذلك مع تلفزيون MiniLED من Philips! مع أفضل صورة LED وAmbilight، سيبدو كل ما تشاهده أو تلعبه مبهرًا. استمتع بألعاب سلسة جدًا وصوت استثنائي أيضًا.

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تلفزيون MiniLED بنظام Android ودقة 4K UHD

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  • P5 Perfect Picture بالذكاء الاصطناعي

  • صوت من Dolby Atmos

  • تلفزيون Ambilight من 4 جوانب

  • 139 سم (55 بوصة)، تلفزيون Android

تجربة غامرة أكثر من أي وقت مضى. Ambilight من 4 جوانب.

تجربة غامرة أكثر من أي وقت مضى. Ambilight من 4 جوانب.

بفضل Ambilight، ستصبح تجربة مشاهدة تلفزيون MiniLED من Philips المذهلة أفضل بعد. تتوهّج أضواء LED من كل جوانب التلفزيون الأربعة وتغيّر الألوان بتزامن مثالي مع ألوان الأحداث على الشاشة أو مع الموسيقى التي تسمعها. إنها ميزة دافئة وغامرة لدرجة أنك لن تصدق أنك كنت تشاهد التلفزيون من دونها.

بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

بغض النظر عن المحتوى الذي تشاهده ستكون الصورة حقيقية جدًا. محرك P5 بالذكاء الاصطناعي.

يوفر معالج P5 من Philips بالذكاء الاصطناعي صورة واقعية جدًا بحيث ستشعر أنه يمكن الدخول إليها. تعالج خوارزمية الذكاء الاصطناعي للتعلّم المعمق صورًا بطريقة مشابهة لدماغ الإنسان. بغضّ النظر عن المحتوى الذي تشاهد، ستحصل على تفاصيل تنبض بالحياة وتباين ولون غني وحركة سلسة.

سطوع يضاهي الشاشة الكبيرة. تلفزيون Mini LED.

سطوع يضاهي الشاشة الكبيرة. تلفزيون Mini LED.

يدعم تلفزيون MiniLED من Philips كل تنسيقات HDR الرئيسية ويقدم لك صورة مبهرة بالفعل على الشاشة الكبيرة، مع تدرجات غنية من اللون الأسود وألوان واقعية. بالإضافة إلى ذلك، يتم خفت ضوء مئات مناطق الإضاءة الخلفية الذكية أو زيادة سطوعها بشكل ومستقل لتمكين تباين فائق الوضوح وعمق حقيقي.

المواصفات التقنية

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  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.

  3. يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.

  4. يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.

  5. يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.

  6. إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.

  7. يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com

  8. يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.

  9. إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.

  10. حجم الذاكرة (Flash) : ‏32 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة (مسبقًا) مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)