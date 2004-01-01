وسّع نطاقك
اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وسّع نطاقك
اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا
وسّع نطاقك
اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
وسّع نطاقك
اجذب الانتباه بفضل حائط شاشات X-Line الاحترافية. يزوّدك كل من التباين الحاد والإطارات الخارجية الرفيعة بصور واضحة وخالية من التشويش، سواء أكنت تدير مطارًا أم تستضيف مؤتمرًا
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
تحكّم بشبكة شاشات Philips الاحترافية. تسمح لك ميزة CMND بالتحكم والتحديث والصيانة واللعب عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. استمتع بتحكّم شامل، بدءًا من التثبيت ووصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية.
زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).
قم بتوصيل شاشتَي Philips احترافيتَين أو أكثر للحصول على حائط شاشات متراصفة بدون الحاجة إلى أجهزة خارجية. يقوم مشغّل واحد بتشغيل المحتوى، سواء أكنت تملك أربع شاشات أم 40 شاشة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم المحتويات بدقة 4K بالكامل، وإذا كنت تعرض ذلك المحتوى على أربع شاشات، فستحصل على أفضل دقة أصلية ممكنة.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
إمكانية الاتصال
الراحة
شروط التشغيل
الطاقة
الصوت
الملحقات
متفرقات
تطبيقات الوسائط المتعددة
الأبعاد
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.