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50PUT7303/56
تلفزيون LED رفيع جدًا بنظام Android ودقة 4K UHD
انغمس في البرامج والأفلام والألعاب التي تحبّها مع تلفزيون بدقة 4K UHD. فهو يجعل المحتوى من أي مصدر يبدو بصورة رائعة. الآن، بفضل تلفزيون بنظام Android وإمكانية اتصال لاسلكي وAmbilight، لن تكتفي ببث المحتوى المفضّل لديك، بل ستنغمس في تجربة المشاهدة أيضًا.
126 سم (50 بوصة)
4K Ultra HD، LED TV
رباعي النواة، 16 جيجابايت
DVB-T/T2
مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.
تحسّن تقنية Micro Dimming Pro مستوى التباين في التلفزيون بالاستناد إلى ظروف الإضاءة في غرفتك. وعند دمجها مع البرنامج المميّز الخاص الذي يحلل الصورة في 6400 خانة مختلفة، ستستمتع بمستوى تباين استثنائي وجودة صور مذهلة، لتجربة مشاهدة شبيهة بالواقع إلى حد كبير، في النهار أو في الليل.
يتماشى المعالج الرباعي النواة من Philips مع قوة نظام Android لتزويدك بتجربة لعب شيّقة. وبفضل نظام Android المضمّن في تلفزيونك، ستتمكّن من التنقل بين التطبيقات وتشغيلها وتشغيل مقاطع الفيديو بسرعة وسلاسة ومتعة عالية.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
ترتبط وظيفته بتطبيقات ChromeCast built-in والأجهزة الذكية. لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة صفحات منتجات ChromeCast built-in.