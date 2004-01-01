مصطلحات البحث

AR
EN
  • -{discount-value}

    7400 series 43PUT7428 Google Smart LED TV

    50PQT8169/56

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    7400 series 43PUT7428 Google Smart LED TV

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل تلفزيون ذكي

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

    الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

    ما الذي تريد مشاهدته؟ يُجمِّع Google TV الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظمها لك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

    مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

    مساعد Google. تحكّم بالتلفزيون باستخدام صوتك.

    تحكّم بتلفزيون Google TV من Philips بصوتك. هل تريد تشغيل لعبة أو مشاهدة Netflix أو البحث عن المحتويات والتطبيقات في متجر Google Play؟ يكفي أن تقول ذلك لتلفزيونك. يمكنك أيضًا إرسال أوامر لكل الأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع مساعد Google- مثل تخفيت الأضواء وضبط منظّم الحرارة أثناء مشاهدة الأفلام، كل ذلك من دون النهوض عن الأريكة.

    متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

    متجر Google Play. المزيد من المحتويات التي تحبّها

    تخطَّ حدود برمجة التلفزيون التقليدية مع متجر Google Play. اختبر مجموعة لامتناهية من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والتطبيقات والألعاب عبر الإنترنت. المزيد من المحتويات التي تحبّها.

    لون QLED لألوان زاهية واستثنائية

    لون QLED لألوان زاهية واستثنائية

    يستخدم تلفزيون QLED هذا ألوانًا بتقنية quantum dot لتمكين لوحة LED من تزويدك بألوان زاهية إلى أقصى حد. أصبح بإمكانك الآن مشاهدة ألوان شبيهة بالواقع أمام عينَيك على تلفزيون QLED هذا.

    صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

    صورة فائقة الوضوح. مشاهدة مليئة بالحياة.

    مهما كان ما تشاهده، يقدم لك تلفزيون LED بدقة 4K هذا صورة حيوية وفائقة الوضوح مع ألوان نابضة. هذا ويتوافق التلفزيون مع كل تنسيقات HDR الرئيسية، بحيث ستتمكن من رؤية تفاصيل أكثر حتى في المناطق المظلمة والبراقة، عند مشاهدة محتوى HDR.

    رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

    رؤية وصوت سينمائيان. Dolby Vision وDolby Atmos.

    بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.

    احصل على الدعم لهذا المنتج

    الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.