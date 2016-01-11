Spotify Connect—شارك الموسيقى المفضّلة لديك على التلفزيون

تحتفظ بالموسيقى المفضّلة لديك على هاتفك، ولكن ألا تفضّل سماعها على مكبرات صوت التلفزيون الأقوى؟ بفضل Spotify Connect، يمكنك تشغيل Spotify بسهولة على التلفزيون من خلال استخدام تطبيق Spotify على هاتفك واستخدام هذا الأخير كجهاز تحكّم عن بعد. ما عليك سوى الضغط على زر التشغيل للاستماع إلى الموسيقى عبر مكبرات صوت التلفزيون. فلا داعي لاستخدام أسلاك أو إثارة الفوضى... ما عليك سوى الاسترخاء والاستمتاع.