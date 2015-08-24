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50PFT5500/56
دقة Full HD، شاشة رفيعة، تلفزيون LED TV مشغّل بواسطة Android
اختبر قوة نظام Android: تلفزيون LED TV رفيع بدقة Full HD مع Pixel Plus HD من سلسلة 5500 من Philips. يتميّز هذا التلفزيون بقدرة معالجة سريعة جدًا لتسهيل عملية التنقل عبر التلفزيون، ويتماشى تصميمه الأنيق مع أدائه السريع في التشغيل.
126 سم (50 بوصة)
Full HD، LED TV
ثنائي النواة، 8 جيجابايت وقابلية التوسع
DVB-T/T2/C
يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصور لتقديم لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد قرص DVD، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.
استخدم Google Cast مع جهازك الذكي* للاستفادة من قوى Smart TV من Philips. فهي تسمح لك باستعراض مواقع الويب، والمحتوى والتطبيقات و"إرسالها" إلى تلفزيونك بكبسة زر. وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك متابعة استخدام جهازك الذكي لمهام أخرى فيما يتم تشغيل المحتوى الذي تم إرساله على التلفزيون.
ستستمتع بمعالجة سريعة وواجهة سهلة الاستخدام على Smart TV بفضل نظام Android. فهو يزوّدك بتحكّم تام بمحتوى لامتناهٍ: بدءًا من Google Play™ وNetflix ووصولاً إلى مستعرض الإنترنت... والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر قائمة يسهل التنقل فيها مع ارتباطات مباشرة إلى تطبيقاتك المفضلة.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة لكل سنة، استنادًا إلى استهلاك طاقة التلفزيون الذي يعمل 4 ساعات في اليوم لمدة 365 يومًا. وسيعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على كيفية استخدام التلفزيون.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.
ترتبط وظيفة Google Cast بالتطبيقات والأجهزة الجاهزة لاستخدام Google Cast. للحصول على مزيد من التفاصيل يرجى زيارة صفحة منتجات Google Cast.
يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
يعتمد التوافق على اعتماد Wifi Miracast ونظام Android 4.2 أو إصدار لاحق. لمزيد من التفاصيل، يرجى العودة إلى المستندات المرفقة مع الجهاز.