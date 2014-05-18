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4500 seriesتلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED

50PFA4509/56

تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED

سيستمع كل أفراد عائلتك بالصورة الواضحة والنقية التي يقدّمها تلفزيون LED TV السلسلة 4500 من Philips. وهو يتميّز بتصميم بسيط وصور تنبض بالحياة وصوت استثنائي، مما يجعله خيارًا مثاليًا يتناسب مع أي غرفة في منزلك.

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مع Digital Crystal Clear

تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED

  • 127 سم (50 بوصة)

إطار خارجي رفيع جدًا للاستمتاع بصور أكثر

إطار خارجي رفيع جدًا للاستمتاع بصور أكثر

تتضّمن أجهزة التلفزيون التقليدية إطارًا خارجيًا يلتفّ حول التلفزيون مثل إطار الصورة. أما الإطار الخارجي الرفيع جدًا الذي نقدّمه فيتميّز بتصميم عصري ورفيع، للاستمتاع بصور أكثر.

تصميم عصري يتماشى مع التصميم الداخلي العصري

تم تصميم التلفزيون بشكل عصري ليتماشى مع ديكور منزلك، فهو يجب أن يبدو جميلاً من حيث المحتوى الذي يقدمه ومن حيث تصميمه الخارجي على حد سواء.

Digital Crystal Clear: لدقة تودّ مشاركتها

بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برنامجك التلفزيوني المفضل أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لمشاهدة فيديو، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بمستوى تباين وألوان وحدة مثالي.

المواصفات التقنية

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