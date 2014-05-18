تصميم عصري يتماشى مع التصميم الداخلي العصري

تم تصميم التلفزيون بشكل عصري ليتماشى مع ديكور منزلك، فهو يجب أن يبدو جميلاً من حيث المحتوى الذي يقدمه ومن حيث تصميمه الخارجي على حد سواء.