العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED
سيستمع كل أفراد عائلتك بالصورة الواضحة والنقية التي يقدّمها تلفزيون LED TV السلسلة 4500 من Philips. وهو يتميّز بتصميم بسيط وصور تنبض بالحياة وصوت استثنائي، مما يجعله خيارًا مثاليًا يتناسب مع أي غرفة في منزلك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED
سيستمع كل أفراد عائلتك بالصورة الواضحة والنقية التي يقدّمها تلفزيون LED TV السلسلة 4500 من Philips. وهو يتميّز بتصميم بسيط وصور تنبض بالحياة وصوت استثنائي، مما يجعله خيارًا مثاليًا يتناسب مع أي غرفة في منزلك. إكتشف كلّ المميزات
تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED
سيستمع كل أفراد عائلتك بالصورة الواضحة والنقية التي يقدّمها تلفزيون LED TV السلسلة 4500 من Philips. وهو يتميّز بتصميم بسيط وصور تنبض بالحياة وصوت استثنائي، مما يجعله خيارًا مثاليًا يتناسب مع أي غرفة في منزلك. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED
سيستمع كل أفراد عائلتك بالصورة الواضحة والنقية التي يقدّمها تلفزيون LED TV السلسلة 4500 من Philips. وهو يتميّز بتصميم بسيط وصور تنبض بالحياة وصوت استثنائي، مما يجعله خيارًا مثاليًا يتناسب مع أي غرفة في منزلك. إكتشف كلّ المميزات
تتضّمن أجهزة التلفزيون التقليدية إطارًا خارجيًا يلتفّ حول التلفزيون مثل إطار الصورة. أما الإطار الخارجي الرفيع جدًا الذي نقدّمه فيتميّز بتصميم عصري ورفيع، للاستمتاع بصور أكثر.
لا شيء يضاهي الحماس الذي تشعر به أثناء تشغيل الألعاب أو مشاهدة الأحداث الرياضية السريعة أو الأفلام المشوّقة. لذلك، تم تزويد هذا التلفزيون من Philips بـ Perfect Motion Rate (معدل حركة مثالية) يبلغ 100 هرتز، للاستمتاع بصور متحركة سلسة. فحتى لو وجدت نفسك تقفز من شدة الحماس، يجب أن تكون الصورة التي تشاهدها ثابتة تمامًا.
شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
تم تصميم التلفزيون بشكل عصري ليتماشى مع ديكور منزلك، فهو يجب أن يبدو جميلاً من حيث المحتوى الذي يقدمه ومن حيث تصميمه الخارجي على حد سواء.
بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برنامجك التلفزيوني المفضل أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لمشاهدة فيديو، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بمستوى تباين وألوان وحدة مثالي.
إن جودة الصور غاية في الأهمية. توفر أجهزة التلفزيون عالية الدقة الجودة المطلوبة، لكنك تتوقع المزيد. تخيل دمجًا بين التفاصيل الدقيقة والسطوع الشديد والتباين المذهل والألوان الواقعية من أجل صورة تنقل واقع الحياة بكل تفاصيلها.
تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.
الصورة/الشاشة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
تطبيقات الوسائط المتعددة
تفاعل المستخدم
الصوت
إمكانية الاتصال
الطاقة
الملحقات
الأبعاد
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