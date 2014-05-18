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تم إيقافه
50PFA4509/56
تلفزيون فائق الدقة كليًا مزوّد بشاشة LED
سيستمع كل أفراد عائلتك بالصورة الواضحة والنقية التي يقدّمها تلفزيون LED TV السلسلة 4500 من Philips. وهو يتميّز بتصميم بسيط وصور تنبض بالحياة وصوت استثنائي، مما يجعله خيارًا مثاليًا يتناسب مع أي غرفة في منزلك.
127 سم (50 بوصة)
تتضّمن أجهزة التلفزيون التقليدية إطارًا خارجيًا يلتفّ حول التلفزيون مثل إطار الصورة. أما الإطار الخارجي الرفيع جدًا الذي نقدّمه فيتميّز بتصميم عصري ورفيع، للاستمتاع بصور أكثر.
تم تصميم التلفزيون بشكل عصري ليتماشى مع ديكور منزلك، فهو يجب أن يبدو جميلاً من حيث المحتوى الذي يقدمه ومن حيث تصميمه الخارجي على حد سواء.
بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برنامجك التلفزيوني المفضل أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لمشاهدة فيديو، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بمستوى تباين وألوان وحدة مثالي.