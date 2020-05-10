4K UHD‏، LED‏، Smart TV

استمتع بتجربة التلفزيون الرائع، بكل بساطة. يقدّم لك هذا التلفزيون الذكي من Philips صورة بجودة عالية جدًا بحيث ستشعر بأنك جزء من الحدث. بالإضافة إلى ذلك، يمنحك أداء دقة 4K صورًا ساطعة وزاهية. أما الصوت فيتميّز بنقاوته ووضوحه. كذلك، تزوّدك لوحة التحكّم التي تعمل بنظام SAPHI بوصول فوري إلى المحتوى الذي تحبه.