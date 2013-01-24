تصميم بدون حواف. ابتكار عبقري آخر من Philips

نقدّم لك ابتكارًا عبقريًا آخر من Philips: شاشة Philips ذات التصميم بدون حواف. أصبح بإمكانك الآن رؤية المزيد من محتوى الصور حتى طرف شاشتك، من دون أن يزعجك الإطار الأسود حول الشاشة. إنها تحفة فنية وأصلية بالكامل يمكنك وضعها في غرفتك. تتميّز هذه الشاشة بجمالها وتصميمها البسيط الذي لا تفنى موضته، كما أنها ستتماشى تمامًا مع تصميمك الداخلي العصري.