توصيل اللوحات الديناميكي

يمكنك مزج كل أحجام لوحات LED من السلسلة L-Line 7000 من Philips للحصول على شاشة واحدة بأي شكل وبُعد. تضمن أسنان المحاذاة المرنة والديناميكية ملاءمة مثالية في أي ظروف، لسطح شاشة ناعم ومالس. لمزيد من الراحة والفعالية، تتميّز كل لوحة LED بفتحات على كل جانب للسماح باتصال سلكي متعدد الاستخدامات بين لوحات LED وأي اتصال إدخال خارجي. يمكن إخراج الفتحات المتوفرة على الجهتَين العلوية والسفلية في لوحة LED في حال لا تتوفر إمكانية وصول إلا عبر الجهة العلوية أو السفلية من اللوحة.