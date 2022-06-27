Philips شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color 328E1CA E Line 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري) 3840 x 2160 (4K UHD)
328E1CA/89
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Philips شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color 328E1CA E Line 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري) 3840 x 2160 (4K UHD)
328E1CA/89
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color 328E1CA E Line 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري) 3840 x 2160 (4K UHD)
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color 328E1CA E Line 32 (31,5 بوصات / 80 سم قطري) 3840 x 2160 (4K UHD)