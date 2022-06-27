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Philips شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color 328E1CA E Line 32 ‏(31,5 بوصات / 80 سم قطري) 3840 x ‏2160 (4K UHD)

328E1CA/89
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    Philips شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color 328E1CA E Line 32 ‏(31,5 بوصات / 80 سم قطري) 3840 x ‏2160 (4K UHD)

    328E1CA/89

    Philips شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color 328E1CA E Line 32 ‏(31,5 بوصات / 80 سم قطري) 3840 x ‏2160 (4K UHD)

    Philips شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color 328E1CA E Line 32 ‏(31,5 بوصات / 80 سم قطري) 3840 x ‏2160 (4K UHD)

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