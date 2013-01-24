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تلفزيون LED رفيع

24PHT5565/56
  • تلفزيون LED رفيع تلفزيون LED رفيع تلفزيون LED رفيع
    -{discount-value}

    تلفزيون LED رفيع

    24PHT5565/56

    تلفزيون LED رفيع

    الشاشة المثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED رفيع من السلسلة 5500 من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بشاشتك في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED رفيع

    تلفزيون LED رفيع

    الشاشة المثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED رفيع من السلسلة 5500 من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بشاشتك في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED رفيع

    الشاشة المثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED رفيع من السلسلة 5500 من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بشاشتك في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون LED رفيع

    تلفزيون LED رفيع

    الشاشة المثالية في الوقت الحالي وفي المستقبل. تلفزيون LED رفيع من السلسلة 5500 من Philips مع Pixel Plus HD. اختبر صورًا زاهية وصوتًا نقيًا واحصل على كل الميزات التي تحتاج إليها، مثل منفذَي USB وHDMI إضافيَين، للاستمتاع بشاشتك في منزلك. إكتشف كلّ المميزات

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      تلفزيون LED رفيع

      مع Pixel Plus HD

      • 60 سم (24 بوصة)
      • تلفزيون مزوّد بشاشة LED
      • DVB-T/T2
      USB لتشغيل وسائط متعددة

      USB لتشغيل وسائط متعددة

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      تلفزيون LED للاستمتاع بصور مع تباين مذهل

      مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.

      تقدّم لك Pixel Plus HD صورًا رائعة ستحبها

      يحسّن محرّك Pixel Plus HD من Philips جودة الصورة لتزويدك بصور نقية جدًا بتباين رائع. فسواء أكنت تقوم ببث المحتويات عبر الإنترنت أم تشاهد محتوىً مسجّلًا على قرص، ستستمتع بصور أنقى مع تدرجات لون أبيض أكثر سطوعًا وتدرجات لون أسود أغمق.

      إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

      تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        4:3/16:9
        تحسين الصورة
        Pixel Plus HD

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        6 واط
        تحسين الصوت
        • تحسين الجهير الديناميكي
        • صوت محيطي مذهل
        • ضبط مستوى الصوت التلقائي
        • صوت واضح

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        2
        عدد USB
        1
        توصيلات أخرى
        • الهوائي IEC75
        • خرج سماعة الرأس
        • CVBS+إدخال صوت يمين/يسار
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H.264 (ما يصل إلى FHD)
        • HEVC 265 بدقة FHD
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SRT
        • ‎.ASS
        • ‎.SSA
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • PNG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر
        ما يصل إلى 1366x768 على 60 هرتز
        إدخالات الفيديو
        • 24 و25 و30 و50 و60 هرتز
        • ما يصل إلى 1366x768p

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM
        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي

      • الأبعاد

        تعيين العمق
        68  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        346,4  ملليمترًا
        تعيين العرض
        556  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        135  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        366,7  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        556  ملليمترًا
        وزن المنتج
        2.9  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        3  كلغ
        عمق العلبة
        120  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        425  ملليمترًا
        عرض العلبة
        630  ملليمترًا
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        100 x ‏200 مم
        100 x ‏200 مم
        الوزن مع التغليف
        4  كلغ

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • دليل المستخدم

      • الراحة

        تعديلات تنسيق الشاشة
        • 16:9
        • 4.3
        • تلقائي
        سهولة الاستخدام
        زر الصفحة الرئيسية في توقف واحد
        دليل البرامج الإلكتروني
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        مؤقت السكون
        نعم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان
      • دليل المستخدم

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.