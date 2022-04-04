Philips Gaming Monitor Full HD gaming monitor 24M1N3200Z Momentum 3000 24 (23.8" / 60.5 cm diag.) 1920 x 1080 (Full HD)
24M1N3200Z/89
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Philips Gaming Monitor Full HD gaming monitor 24M1N3200Z Momentum 3000 24 (23.8" / 60.5 cm diag.) 1920 x 1080 (Full HD)
24M1N3200Z/89
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Gaming Monitor Full HD gaming monitor 24M1N3200Z Momentum 3000 24 (23.8" / 60.5 cm diag.) 1920 x 1080 (Full HD)
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Gaming Monitor Full HD gaming monitor 24M1N3200Z Momentum 3000 24 (23.8" / 60.5 cm diag.) 1920 x 1080 (Full HD)