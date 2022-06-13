كاميرا ويب مع ميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء، لتعاون مثالي

تأتي شاشة Philips هذه مزوّدة بكاميرا ويب مضمّنة بدقة 5 ميجابكسل وميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء ومكبرات صوت، مما يجعلها مثالية للعمل من المنزل والتعاون عن بُعد. إن كاميرا ويب معتمدة لميزة Windows Hello، فهي مزوّدة بمستشعرات متقدّمة لتقنية التعرّف على الوجه Windows Hello™‎، التي تمكّنك من تسجيل الدخول براحة إلى أجهزة Windows في أقل من ثانيتَين. أما مفتاح الكاميرا الفعلي فيزوّدك بخصوصية إضافية عند عدم استخدامه. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستمتاع بمحادثات واضحة بفضل الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء ومكبرات الصوت المزدوجة والمضمّنة بقوة 5 واط.