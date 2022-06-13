Philips Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello 24E1N5300HE السلسلة 5000 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)، 1920 x 1080 (Full HD)
24E1N5300HE/89
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Philips Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello 24E1N5300HE السلسلة 5000 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)، 1920 x 1080 (Full HD)
24E1N5300HE/89
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello 24E1N5300HE السلسلة 5000 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)، 1920 x 1080 (Full HD)
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Monitor شاشة LCD مع كاميرا ويب بميزة Windows Hello 24E1N5300HE السلسلة 5000 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)، 1920 x 1080 (Full HD)