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شاشة LCD مع إضاءة LED خلفية

163V5LSB23/70

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips هذه. تصميم صغير ودعامة التثبيت VESA لمرونة أكبر ضمن مساحة العمل. إنها خيار رائع!

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صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 15,6 بوصات / 39,6 سم

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

تصميم صغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

تقنية LED لألوان زاهية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

المواصفات التقنية

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