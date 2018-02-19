مصطلحات البحث

AR
EN
1

كيفية إزالة الترسبات
المكواة المولّدة للبخار من Philips

مع مرور الوقت، سيتراكم الكلس أو الترسبات الكلسية على المكواة المولّدة للبخار، وهذا الأمر طبيعي لكل الأجهزة الكهربائية التي تستخدم المياه. وكلما ازداد مستوى المياه العسرة في منطقتك، تظهر المواد الملوثة الكلسية بشكل أسرع وتتصلّب في حال لم يتم تنظيفها. وإذا لم تتم إزالة الترسبات بشكل منتظم، ستخرج الترسبات الكلسية من المكواة المولّدة للبخار وتظهر على شكل بقع بيضاء/بنية وستتم المساومة على قوى دفق البخار. احرصي على إدخال عملية إزاله الترسبات ضمن روتين الكي المتّبع للحصول على أفضل أداء للمكواة المولّدة للبخار.

خرطوشة PerfectCare Pure

المكاوي المولّدة للبخار PerfectCare

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

المكاوي المولّدة للبخار المزوّدة بميزة Easy De-Calc

تنظيف Smart Calc

Centrales vapeur Smart Calc-Clean

PerfectCare Viva
SpeedCare

FastCare

غسيل سهل

المكاوي المولّدة للبخار المزوّدة بميزة Easy Rinsing

خرطوشة PerfectCare Pure

إزالة الترسبات من PerfectCare Pure من خلال استبدال خرطوشة Pure steam (GC024)‎

المكاوي المزوّدة بخراطيش PureSteam
المكاوي المزوّدة بخراطيش PureSteam
المكاوي المزوّدة بخراطيش PureSteam
المكاوي المزوّدة بخراطيش PureSteam

1. تذكير بواسطة الضوء والصوت لاستبدال خرطوشة ANTI-CALC

رمز الدليل

استبدلي خرطوشة ANTI-CALC عندما يبدأ مؤشر إزالة الترسبات بالوميض والجهاز بإصدار إشارات صوتية.

رمز الدليل

سيتم تعطيل وظيفة البخار تلقائيًا في حال لم يتم استبدال خرطوشة ANTI-CALC.

2. استبدال خرطوشة ANTI-CALC

رمز الدليل

أزيلي المكواة عن لوح الكيّ وافتحي حجرة خرطوشة ANTI-CALC.

رمز الدليل

اسحبي الغطاء المطاطي من الجزء السفلي لخرطوشة ANTI-CALC.
 

رمز الدليل

اضغطي على خرطوشة ANTI-CALC في الحجرة حتى تثبت في مكانها بإحكام ثم أغلقي الغطاء.

ملاحظات:
 

  • إذا كنت لا تريدين استبدال خرطوشة ANTI-CALC، يتعيّن عليك استخدام المياه المنقّاة من المعادن أو تلك الخالية من الترسبات بواسطة فلتر IronCare.
  • وفي هذه الحالة، يجب أن تتركي الخرطوشة المستهلكة في الحجرة.

Easy De-Calc Plus

إزالة الترسبات من PerfectCare Elite باستخدام Easy De-Calc Plus

PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite
PerfectCare Elite

لتجنب خطر التعرّض لحروق، تأكدي من أنه تم فصل الجهاز عن مصدر الطاقة لساعتين على الأقل ومن أنه بارد تمامًا.

 

فيديو حول وظيفة Easy De-Calc

إزالة الترسبات -العناية بمنتجك

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

هام جدًا: نفذّي عملية إزالة الترسبات عندما يبدأ مؤشر EASY DE-CALC بالوميض ويُطلق الجهاز إشارة صوتية باستمرار.

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

إذا كان الجهاز قيد الاستخدام ولا يزال ساخنًا، اتركيه ليبرد تمامًا (لمدة ساعتين على الأقل) قبل بدء العملية.

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

قم بإخراج مأخذ التوصيل من المقبس الجداري.

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

ضعي حاوية (بسعة 250 مل على الأقل) تحت مفتاح EASY DE-CALC وأديري المفتاح بعكس اتجاه عقارب الساعة.

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

أزيلي مفتاح EASY DE-CALC واسمحي للمياه وجزئيات الترسبات الكلسية بالتدفق في الحاوية.  عندما تتوقف المياه عن التدفق، ثبتتي المفتاح بإحكام عبر تدويره باتجاه عقارب الساعة.

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

إزالة الترسبات عن المكاوي المولّدة للبخار من Philips مع Easy De-Calc

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية
سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية
سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية
سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية
سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

لتجنب خطر التعرّض لحروق، تأكدي من أنه تم فصل الجهاز عن مصدر الطاقة لساعتين على الأقل ومن أنه بارد تمامًا.

 

فيديو حول وظيفة Easy De-Calc

1.التذكير بواسطة الضوء لإزالة الترسبات

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

نفّذي عملية إزالة الترسبات عندما يبدأ مؤشر EASY DE-CALC بالوميض.

تساعد عملية إزالة الترسبات بانتظام في إطالة فترة استخدام الجهاز وتحسين أداء الكيّ إلى أقصى حد.

2.تنفيذ عملية إزالة الترسبات


تأكدي من أن المكواة المولّدة للبخار باردة قبل إزالة الترسبات.

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

ضعي المكواة المولّدة للبخار على حافة طاولة أو مغسلة وثبّتي كوبًا تحت مفتاح EASY DE-CALC.

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

أزيلي مفتاح EASY DE-CALC ودعي المياه وجزئيات الترسبات الكلسية تتدفق في الكوب.
 

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

عندما تتوقف المياه عن التدفق، أعيدي إدخال مفتاحEASY DE-CALC وأديريه باتجاه عقارب الساعة لتثبيته بإحكام.

كيفية تنظيف المكواة المولّدة للبخار بعمق

 

انقري فوق الفيديو لمعرفة مدى سهولة العملية واتّبعي الخطوات المذكورة أدناه.

 

نظفي المكواة المولّدة للبخار بعمق مرة في الشهر لإطالة فترة استخدامها!

 

  • أميلي القاعدة وأزيلي مفتاح Easy De-Calc واسكبي 500 مل من المياه
  • أعيدي المفتاح إلى مكانه وثبّتيه بإحكام، ثمّ شغلي المكواة المولّدة للبخار وانتظري لمدة 5 دقائق
  • اضغطي باستمرار على مشغّل البخار عند تمرير المكواة على قطعة قماش إلى الأمام والوراء
  • استمري حتى يفرغ خزان المياه وتخرج كل جسيمات الترسبات الكلسية
  • أفرغي المياه من easy-de calc عندما تبرد المكواة
    نظفي المكواة المولّدة للبخار بعمق مرة في الشهر لإطالة فترة استخدامها!

فيديو حول تنظيف المكواة المولّدة للبخار

تنظيف الكلس الذكي تنظيف Smart Calc

إزالة الترسبات من PerfectCare Performer بواسطة وظيفة تنظيف الكلس Smart Calc Clean

Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren
Smart Calc Clean-stoomgeneratoren

احرصي دائمًا على أن تكون حاوية إزالة الترسبات معك عند إجراء عملية إزالة الترسبات لمزيد من الراحة.

PerfectcareCare-stoomgenerator

1. تذكير بواسطة الصوت والضوء لإزالة الترسبات

 

بفضل ميزة تنظيف الكلس الذكية Smart Calc Clean الجديدة، سيتم تذكيرك بإزالة الترسبات من جهازك عند الحاجة.

Pictogram gebruikershandleiding

يمكنك إزالة الترسبات عندما يبدأ مؤشر إزالة الترسبات بالوميض والجهاز بإصدار إشارة صوتية.

Pictogram gebruikershandleiding

سيتم تعطيل وظيفة البخار تلقائيًا في حال لم تتم إزالة الترسبات.

Pictogram gebruikershandleiding

مع توفّر حاوية تنظيف الكلس، يمكنك إزالة الترسبات بسهولة والحصول على بخار نظيف.

2. تنفيذ عملية إزالة الترسبات

 
  • لا تتركي الجهاز بدون مراقبة أثناء العملية.
  • فستخرج المياه الساخنة والبخار من قاعدة المكواة.
  • لا توقفي عملية إزالة الترسبات (حوالى دقيقتَين).

Pictogram gebruikershandleiding

يجب ملء نصف خزان المياه وتشغيل الجهاز.

Pictogram gebruikershandleiding

يضع المكواة على حاوية تنظيف الكلس على سطح مستوٍ وثابت.

Pictogram gebruikershandleiding

اضغطي باستمرار على زر Calc Clean لمدة ثانيتين حتى تسمعي إشارات صوتية قصيرة.

Pictogram gebruikershandleiding

انتظري حوالى دقيقتَين. ستسمعي إشارات صوتية قصيرة.

Pictogram gebruikershandleiding

عند اكتمال عملية إزالة الترسبات، ستتوقف المكواة عن إصدار إشارات صوتية.

تنظيف الكلس الذكي تنظيف Smart Calc

إزالة الترسبات من PerfectCare Viva بواسطة وظيفة تنظيف Smart Calc

المكاوي المولّدة للبخار المزوّدة بوظيفة Smart Calc Clean
المكاوي المولّدة للبخار المزوّدة بوظيفة Smart Calc Clean
المكاوي المولّدة للبخار المزوّدة بوظيفة Smart Calc Clean

احرصي دائمًا على أن تكون حاوية إزالة الترسبات معك عند إجراء عملية إزالة الترسبات لمزيد من الراحة.

المكواة المولّدة للبخار SpeedCare

1.تذكير بواسطة الصوت والضوء لإزالة الترسبات

 

بفضل ميزة تنظيف Smart Calc الجديدة، سيتم تذكيرك بإزالة الترسبات من جهازك عند الحاجة.

رمز الدليل

نفّذي عملية إزالة الترسبات عندما يبدأ مؤشر إزالة الترسبات بالوميض والجهاز بإصدار إشارة صوتية.
 

رمز الدليل

سيتم تعطيل وظيفة البخار تلقائيًا في حال لم تتم إزالة الترسبات.

رمز الدليل

مع توفّر حاوية تنظيف الكلس، يمكنك إزالة الترسبات بسهولة والحصول على بخار نظيف.

2. تنفيذ عملية إزالة الترسبات

 
  • لا تتركي الجهاز بدون مراقبة أثناء العملية.
  • فستخرج المياه الساخنة والبخار من قاعدة المكواة.
  • لا توقفي عملية إزالة الترسبات (حوالى دقيقتَين).

رمز الدليل

املأي نصف خزان المياه وشغّلي الجهاز.

رمز الدليل

ضعي المكواة على حاوية تنظيف الكلس، على سطح مستوٍ ومستقر.

رمز الدليل

اضغطي باستمرار على زر "Calc Clean" لمدة ثانيتين حتى تسمعي إشارات صوتية قصيرة.

رمز الدليل

انتظري حوالى دقيقتَين. ستسمعي إشارات صوتية قصيرة.

رمز الدليل

عند اكتمال عملية إزالة الترسبات، ستتوقف المكواة عن إصدار إشارات صوتية.

تنظيف الكلس الذكي تنظيف Smart Calc

إزالة ترسبات SpeedCare بواسطة وظيفة تنظيف Smart Calc

المكاوي المولّدة للبخار المزوّدة بوظيفة Smart Calc Clean
المكاوي المولّدة للبخار المزوّدة بوظيفة Smart Calc Clean
المكاوي المولّدة للبخار المزوّدة بوظيفة Smart Calc Clean
المكاوي المولّدة للبخار المزوّدة بوظيفة Smart Calc Clean

هام:انتظري لمدة 5 دقائق قبل إفراغ الحاوية كونها تصبح ساخنة أثناء عملية تنظيف الكلس. 


انقري فوق الفيديو لمعرفة مدى سهولة العملية!

المكواة المولّدة للبخار SpeedCare

1.تذكير بواسطة الصوت والضوء لإزالة الترسبات

 

بفضل ميزة تنظيف Smart Calc الجديدة، سيتم تذكيرك بإزالة الترسبات من جهازك عند الحاجة

رمز الدليل

نفّذي عملية إزالة الترسبات عندما يبدأ مؤشر إزالة الترسبات بالوميض والجهاز بإصدار إشارة صوتية.

رمز الدليل

سيتم تعطيل وظيفة البخار تلقائيًا في حال لم تتم إزالة الترسبات.

رمز الدليل

مع توفّر حاوية تنظيف الكلس، يمكنك إزالة الترسبات بسهولة والحصول على بخار نظيف.

2. تنفيذ عملية إزالة الترسبات

 
  • لا تتركي الجهاز بدون مراقبة أثناء العملية.
  • فستخرج المياه الساخنة والبخار من قاعدة المكواة.
  • لا توقفي عملية إزالة الترسبات (حوالى دقيقتَين).

رمز الدليل

املأي نصف خزان المياه وشغّلي الجهاز.

رمز الدليل

أديري قرص درجة الحرارة إلى مؤشر "CALC CLEAN".
 

رمز الدليل

ضع المكواة على حاوية تنظيف الكلس على سطح مستوٍ وثابت.

رمز الدليل

اضغطي باستمرار على زر "CALC CLEAN" لمدة ثانيتين حتى تسمعي إشارات صوتية قصيرة.

رمز الدليل

انتظري حوالى دقيقتَين. ستسمعي إشارات صوتية قصيرة.

رمز الدليل

عند اكتمال عملية إزالة الترسبات، ستتوقف المكواة عن إصدار إشارات صوتية.

تنظيف الكلس الذكي تنظيف Smart Calc

إزالة ترسبات FastCare بواسطة وظيفة تنظيف Smart Calc

FastCare مع وظيفة Smart Calc Clean
FastCare مع وظيفة Smart Calc Clean
FastCare مع وظيفة Smart Calc Clean
FastCare مع وظيفة Smart Calc Clean

هام:انتظري لمدة 5 دقائق قبل إفراغ الحاوية كونها تصبح ساخنة أثناء عملية تنظيف الكلس. 


انقري فوق الفيديو لمعرفة مدى سهولة العملية!

المكواة المولّدة للبخار SpeedCare

تنظيف الكلس


تذكير بواسطة الصوت والضوء لتنظيف الكلس

 

  • بعد مرور ما بين شهر وثلاثة أشهر على استخدام الجهاز، يبدأ مؤشر Calc Clean بالوميض ويبدأ الجهاز بإصدار إشارات صوتية لتذكيرك بضرورة تنفيذ عملية تنظيف الكلس.
  • يمكنك الاستمرار في كيّ الملابس بواسطة البخار لمدة ساعة واحدة بينما يومض مؤشر Calc Clean ويصدر الجهاز إشارات صوتية. بعد مرور ساعة، يتم تعطيل وظيفة البخار تلقائياً. يتعيّن عليك تنفيذ عملية تنظيف الكلس قبل أن تتمكني من متابعة الكيّ بواسطة البخار.
  • لا تتركي الجهاز بدون مراقبة أثناء عملية تنظيف الكلس.
  • تنبيه: لا توقفي العملية من خلال رفع المكواة عن حاوية تنظيف الكلس إذ ستخرج المياه الساخنة والبخار من قاعدة المكواة.

رمز الدليل

نفّذي عملية إزالة الترسبات عندما يبدأ مؤشر Calc Clean بالوميض ويُطلق الجهاز إشارة صوتية باستمرار. *

رمز الدليل

املأي نصف خزان المياه.


 

رمز الدليل

تأكدي من توصيل الجهاز بمصدر الطاقة.

رمز الدليل

شغّلي الجهاز.

رمز الدليل

أديري قرص درجة الحرارة إلى مؤشر CALC CLEAN.
 

رمز الدليل

ضعي حاوية تنظيف الكلس على لوح الكيّ أو أي سطح مستوٍ وثابت.

رمز الدليل

ضعي المكواة بثبات على حاوية تنظيف الكلس. **
 

رمز الدليل

اضغطي باستمرار على زر Calc Clean لمدة ثانيتَين حتى تسمعي إشارات صوتية قصيرة.
 

رمز الدليل

انتظري حوالى دقيقتَين لإكمال العملية.

رمز الدليل

عند اكتمال عملية إزالة الترسبات، ستتوقف المكواة عن إصدار إشارات صوتية.
 

رمز الدليل

امسحي المكواة بواسطة قطعة قماش وضعيها على قاعدتها.

رمز الدليل

انتظرd حوالى 5 دقائق حتى تبرد الحاوية، ثم أفرغي المياه الساخنة وجسيمات الترسبات الكلسية المجمّعة في المغسلة.

أثناء عملية تنظيف الكلس، ستخرج المياه الساخنة والبخار من قاعدة المكواة وستسمعي إشارات صوتية قصيرة.

 

* استخدمي حاوية تنظيف الكلس لجمع المياه الوسخة.

** من الآمن جدًا وضع المكواة على هذه الحاوية أثناء العملية بأكملها.

غسيل سهل

إزالة الترسبات من المكواي المولّدة للبخار من Philips بواسطة وظيفة Calc Clean

غسيل سهل
غسيل سهل
غسيل سهل
غسيل سهل

كيفية إزالة الترسبات من المكواي المولّدة للبخار من Philips بواسطة وظيفة Easy rinsing
 

هام: لا تزيلي غطاء غسل Calc Clean على الإطلاق عندما تكون المكواة المولّدة للبخار ساخنة.

فيديو حول إزالة الترسبات من المكواة المولّدة للبخار

ميزة تحرير الكلس السريعة

 

تأكدي من أن المكواة قد بردت قبل استخدام Quick Calc Release.

رمز الدليل

أزيلي خزان المياه القابل للفك وأمسكي المكواة المولّدة للبخار بكلتا يديك وهزّيها جيّدًا
 

رمز الدليل

ضعي المكواة المولّدة للبخار على جانبها مع توجيه غطاء غسل Calc-clean نحو الأعلى - أزيلي الغطاء

رمز الدليل

أفرغي المكواة المولّدة للبخار في المغسلة

رمز الدليل

املأي الوحدة بالمياه العذبة وهّزيها مرة أخرى ثم أفرغيها من جديد (كرري هذه الخطوة لمرتَين إضافيتَين للحصول على أفضل النتائج)

رمز الدليل

أعيدي تثبيت الغطاء في مكانه بإحكام في المكواة المولّدة للبخار

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.