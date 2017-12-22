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تنفيذ عملية إزالة الترسبات

لبخار مثالي وفترة استخدام أطول

كيفية إزالة الترسبات عن المكاوي والقدر البخاري للملابس من Philips

 

مع مرور الوقت، سيتراكم الكلس أو الترسبات الكلسية على المكواة البخارية أو المكواة المولّدة للبخار أو القدر البخاري للملابس، وهذا الأمر طبيعي لكل الأجهزة الكهربائية التي تستخدم المياه. وكلما ازداد مستوى المياه العسرة في منطقتك، تظهر المواد الملوثة الكلسية بشكل أسرع وتتصلّب في حال لم يتم تنظيفها. وإذا لم تتم إزالة الترسبات بشكل منتظم، ستخرج الترسبات الكلسية من الجهاز وتظهر على شكل بقع بيضاء/بنية وستتم المساومة على قوى دفق البخار. احرصي على إدخال عملية إزاله الترسبات ضمن روتين الكي المتّبع للحصول على أفضل أداء لجهازك.

المكاوي

خرطوشة PerfectCare Pure

خرطوشة PureSteam

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سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

سهولة في التخلص من الرواسب الكلسية

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تنظيف Smart Calc

تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean

PerfectCare Viva
SpeedCare

FastCare

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غسيل سهل

تنظيف الكلس

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ميزة تحرير الكلس السريعة

Quick Scale Release

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تنظيف ذاتي

Self Clean

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حاوية كلس مضمنة

حاوية كلس مضمنة

 

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أجهزة الكيّ بواسطة البخار

إزالة‭ ‬الترسبات‭ ‬
Normal Rinse

Normal Rinse

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إزالة‭ ‬الترسبات‭  
‬Easy Rinse

Easy Rinse

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تنظيف آلي

Auto Clean

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ازالة ذاتية للكلس

Auto De-Calc

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تم تصميم جهازك لاستخدامه مع مياه الحنفية أو المياه المنقّاة.
لا تضيفي العطور أو مياه النشافة أو الخل أو النشا أو مواد إزالة الترسبات أو الأدوات المساعدة على الكيّ أو المياه التي تمت إزالة الترسبات منها كيميائيًا أو غيرها من المواد الكيميائية، إذ قد يتسبب ذلك في تطاير المياه أو ظهور بقع بنية اللون أو إلحاق الضرر بالجهاز.

كيف يمكن تفادي تراكم الترسبات الكلسية على المكواة؟


يزيل فلتر IronCare الكلس من مياه الحنفية للحفاظ على المكواة في أفضل حالاتها، مما يؤدي إلى تمديد فترة استخدامها لمدة تصل إلى 4 أضعاف*. لم يكن تنظيف المكواة من الكلس يومًا بهذه السهولة بفضل هذا الفلتر المبتكر والمصمّم لكل أجهزة الكيّ البخارية. 

اعرف المزيد

كيف يمكن تفادي تراكم الترسبات الكلسية على المكواة؟  


يزيل فلتر IronCare الكلس من مياه الحنفية للحفاظ على المكواة في أفضل حالاتها، مما يؤدي إلى تمديد فترة استخدامها لمدة تصل إلى 4 أضعاف*. لم يكن تنظيف المكواة من الكلس يومًا بهذه السهولة بفضل هذا الفلتر المبتكر والمصمّم لكل أجهزة الكيّ البخارية.

اعرف المزيد

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

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