أجهزة التصفية والأكسسوارات

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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء
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Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200فلتر HEPA NanoProtect
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800فلتر HEPA NanoProtect
Philips السلسلة PureProtect 3200فلتر HEPA NanoProtect
Philips السلسلة PureProtect Water 3400فلتر الترطيب
Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000iفلتر الكربون النشط
تم إيقافه
Philips فلتر بديل أصليNanoProtect HEPA
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000iفلتر NanoProtect HEPA والكربون النشط
Philips السلسلة PureProtect Water 3400فلتر HEPA NanoProtect
Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1فلتر HEPA NanoProtect
Philips الأصلي المضاد للكلس من Philips خرطوشة جهاز ترطيب الهواء