المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء

أجهزة التصفية والأكسسوارات (30)

1 - 12 من 30 نتيجة
فرز:

أجهزة التصفية والأكسسوارات

جديد

FY0500/30
عرض المنتج

جديد

FY0700/30
عرض المنتج
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200

Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
فلتر HEPA NanoProtect

FY2200/30
  • متوافق مع السلسلة 2200
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي يبلغ 3 أشهر
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
فلتر HEPA NanoProtect

FY0900/30
  • متوافق مع: السلسلة 900 و800
  • عمر افتراضي يصل إلى سنة كاملة
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200

Philips السلسلة PureProtect 3200
فلتر HEPA NanoProtect

FY3200/30
  • متوافق مع السلسلة 3200
  • عمر افتراضي يصل إلى سنة كاملة
  • بداخل الصندوق: فلتران
  • فلاتر أصلية من Philips
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400

Philips السلسلة PureProtect Water 3400
فلتر الترطيب

FY3401/00
  • متوافق مع السلسلة 3400
  • عمر افتراضي يصل إلى 6 أشهر
  • تقنية NanoCloud
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i
  • Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i
  • Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i
  • Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i

Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i
فلتر الكربون النشط

FY1413/30
  • متوافق مع سلسلتي 1000i و2000i
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي سنة واحدة
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج

تم إيقافه

  • Philips فلتر بديل أصلي
  • Philips فلتر بديل أصلي

Philips فلتر بديل أصلي
NanoProtect HEPA

FY0194/30
  • فترة استهلاك تصل إلى 12 شهرًا
  • تنقية 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومترات
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 3000i
فلتر NanoProtect HEPA والكربون النشط

FY3430/30
  • متوافق مع السلسلة 3000i
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي يبلغ 3 أشهر
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400

Philips السلسلة PureProtect Water 3400
فلتر HEPA NanoProtect

FY3400/30
  • متوافق مع السلسلة 3400
  • عمر افتراضي يصل إلى سنة كاملة
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
  • Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
  • Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
  • Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1

Philips جهاز تنقية وترطيب الهواء 2 في 1
فلتر HEPA NanoProtect

FY1410/30
  • متوافق مع سلسلتي 1000i و2000i
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي يبلغ عامين
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips الأصلي المضاد للكلس من Philips
  • Philips الأصلي المضاد للكلس من Philips

Philips الأصلي المضاد للكلس من Philips
خرطوشة جهاز ترطيب الهواء

FY5133/00
  • متوافقة مع أجهزة الترطيب، السلسلة 1000
  • عمر افتراضي يصل إلى 2-3 أشهر
  • في الصندوق: خرطوشة واحدة
  • خرطوشة أصلية من Philips
عرض المنتج