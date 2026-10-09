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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء

منقي الهواء (25)

1 - 12 من 25 نتيجة
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منقي الهواء

جديد

  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700

Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
جهاز تنقية الهواء

AC0720/10
  • ينقي الغرف بمساحة تصل إلى 75 متر مربع
  • جهاز التنقية الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف (CADR) 180 متر مكعب/ساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
عرض المنتج
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
  • Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000

Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000
جهاز تنقية وترطيب الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 4 في 1

AMF970/10
  • ينقي بقوة تبلغ 185 م3/ساعة
  • يبردك بتدفق هواء لطيف
  • تدفئة فورية خلال 3 ثوانٍ
  • ترطيب هواء صحي ونقي بفضل تقنية NanoCloud
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تم إيقافه

  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000
جهاز تنقية الهواء ومروحة Air Performer‏ 2 في 1

AMF765/30
  • ينقي الهواء بقوة تنقية 270 م³/ساعة (1)
  • يبردك بتدفق هواء منعش
  • تنقية NanoProtect HEPA من 3 طبقات
  • تشغيل هادئ جدًا
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000
جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1

AMF870/35
  • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 70 م2
  • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 270 م³/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • اتصال بتطبيق Air+‎
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جديد

  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500

Philips PureProtect Go من السلسلة 500
جهاز تنقية الهواء

AC0520/10
  • ينقي الغرف التي تصل مساحتها إلى 25 متر مربع
  • أصغر جهاز لتنقية الهواء لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل هواء نظيف 60 متر مكعب/ساعة (CADR)
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
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  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200

Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC2220/10
  • ينقّي الغرف بحجم لغاية 109 أمتار مربعة
  • جهاز تنقية الهواء الأكثر هدوءًا لدينا
  • فترة استهلاك الفلتر تصل إلى 3 سنوات
  • معدل تسليم هواء نظيف (CADR)‏ 420 مترًا مكعبًا/الساعة
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
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  • Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000

Philips Air Performer 4 في 1 من السلسلة 9000
فلتر HEPA NanoProtect

FYM970/30
  • متوافق مع Air Performer من السلسلة 9000
  • محتويات العلبة: فلتران نصف دائريان
  • مدة استخدام تصل إلى 3 سنوات
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips Air Performer 4in1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4in1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4in1 من السلسلة 9000
  • Philips Air Performer 4in1 من السلسلة 9000

Philips Air Performer 4in1 من السلسلة 9000
فلتر ترطيب الهواء

FYM971/00
  • متوافق مع Air Performer من السلسلة 9000
  • تقنية NanoCloud
  • مدة استخدام تصل إلى 6 أشهر
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900

Philips السلسلة PureProtect Mini 900
جهاز تنقية الهواء

AC0920/10
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 65 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 250 مترًا مكعبًا/س
  • فلتر HEPA
  • مستشعر PM2.5 ذكي
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  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900
  • Philips السلسلة PureProtect Mini 900

Philips السلسلة PureProtect Mini 900
جهاز تنقية الهواء

AC0921/14
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 65 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 250 مترًا مكعبًا/س
  • فلتر HEPA
  • مستشعر PM2.5 ذكي
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  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400

Philips السلسلة PureProtect Water 3400
جهاز تنقية وترطيب الهواء الذكي 2 في 1

AC3420/10
  • تنقية غرف تصل إلى 78 مترًا مربعًا
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • ترطيب بمعدل 650 مل/ساعة
  • خزان مياه سعة 3.2 لترات
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  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200
  • Philips السلسلة PureProtect 3200

Philips السلسلة PureProtect 3200
جهاز تنقية هواء ذكي

AC3220/10
  • تنقية غرف بحجم يصل إلى 135 مترًا مربعًا
  • معدل تسليم هواء نظيف 520 مترًا مكعبًا/س
  • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
  • تنقية أكثر هدوءًا بنسبة 50%
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