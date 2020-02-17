نشكرك على اهتمامك بمنتج Lumea IPL! يتم تقديم منتج Philips Lumea IPL من قبل شركة Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, The Netherlands. نحن نرحب باستخدامك هذا التطبيق للمساعدة الشخصية في ما يتعلّق بجهاز Lumea، ولكن تتوفر بعض القواعد والقيود التي نطلب منك أن تأخذها في عين الاعتبار!

ماذا يقدم لك هذا التطبيق:

معلومات حول منتجات Lumea من Philips إمكانية التواصل مع Philips للأمور المتعلقة بجهاز Lumea المساعدة في إعداد الجهاز للحصول على أفضل النتائج، وفقًا للون بشرتك وشعرك تتبّع جلسات العلاج السابقة والمقبلة الموجودة في جدول جلسات العلاج الواضح تذكيرك بجلسات العلاج المقبلة عبر ارسال إشعارات

يرجى قراءة المحتوى المذكور أدناه؛ فباستخدام التطبيق أنت توافق على البنود كما هي مذكورة أدناه.

أمور أخرى يجب معرفتها حول هذا التطبيق:

الخصوصية: يرجى الانتباه إلى وجود بيان خصوصية منفصل ينطبق على هذا التطبيق. نحن نشجّعك جدًا على قراءة ذلك البيان.

الترخيص: يمكنك استخدام هذا التطبيق وفقًا للغاية كما هو موضّح أعلاه.

الجهات الخارجية: من الممكن أنه عند استخدام هذا "التطبيق"، ستقوم (أيضًا) باستخدام خدمة أو تنزيل جزء من برنامج أو شراء سلع تقدّمها جهة خارجية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهات الخارجية لديها قواعد وقيود سارية خاصة بها تكون منفصلة عن شروط الاستخدام هذه.

الضمانات: نهدف إلى تزويدك بتطبيق رائع وتجربة استخدام مذهلة للتطبيق. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكننا سوى تقديم التطبيق "كما هو". وعلى الرغم من أننا نود ضمان كل الأمور المتعلّقة بالتطبيق أو محتواه إلا أننا، للأسف، لا نستطيع القيام بذلك.

المسؤولية القانونية: بقدر ثقتنا في "التطبيق" الذي نقدمه، هناك دائمًا احتمال عدم سير الأمور كما هو مفترض. وفي الحالات المؤسفة التي قد لا يعمل فيها "التطبيق" أو في حال فقدان أي محتوى، يُرجى قبول اعتذارنا الشديد اللهجة. نحن ندرك تمامًا أن هذا الأمر مؤسف ومزعج للغاية. للأسف، لا نستطيع تحمّل أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار تحدث نتيجة استخدامك للتطبيق. ولا نتحمل بأي حال من الأحوال المسؤولية القانونية عن المبالغ التي تتجاوز الرسوم المدفوعة في ما يتعلق بالتطبيق.

محتوى المستخدم: سيطلب منك تحديد لون بشرتك وشعرك. واستنادًاً إلى المعلومات التي يتم إدخالها، سينصحك "التطبيق" بإعدادات المنتج الأكثر ملاءمة. سيحتفظ "التطبيق" بسجل عن جلسات العلاج السابقة والمقبلة، وفقًا للمعلومات التي أدخلتها. لن تتم مشاركة محتوى المستخدم هذا علنًا.

الأجهزة التي خرق حمايتها: إن هذا التطبيق غير معدّ للاستخدام على الأجهزة التي لم يعد نظام التشغيل فيها يطابق المعيار الافتراضي ("الأجهزة التي تم خرق حمايتها"). أنت توافقين على عدم محاولة تثبيت التطبيق أو استخدامه على أي جهاز تم خرق حمايته. وستعتبر أي محاولة لتثبيت التطبيق أو استخدامه على جهاز تم خرق حمايته خرقًا لهذه الشروط، وقد تؤدي إلى إلغاء الحساب من دون إرجاع المال بناءً على تقدير شركة Philips وحدها. إن شركة Philips غير مسؤولة عن أي أضرار ناتجة من الاستخدام على أجهزة تم خرق حمايتها. الدائرة القضائية: تخضع شروط الاستخدام هذه وتفسّر وتؤوّل وفقًا لقوانين هولندا، وذلك بغض النظر عن تعارض أحكامها القانونية.

نتمنى لك الاستمتاع بالتطبيق!